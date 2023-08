MotoGP | Marquez: "Senza le cadute avrei finito 15°"

Marc Marquez ha colto la decima piazza al termine della Gara Sprint del Gran Premio d'Austria, andata in scena questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pluri campione del mondo è scattato dalla 18esima casella dello schieramento, ma grazie alla carambola innescata da un contatto alla prima curva tra Jorge Martin e Fabio Quartararo, è riuscito a recuperare diverse posizioni.

Il problema evidenziato dal catalano della Honda è stato il calo della gomma. La RC213V fatica a trasferire la potenza a terra. Questo, sebbene Marquez sia stato aiutato dalla caduta di diversi piloti - tra cui Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Miguel Oliveira - lo ha portato a chiudere in decima posizione.

"Siamo stati avvantaggiati dalla carambola alla prima curva ed ero nono, ma dopo poco stavo perdendo posizioni. Ho perso ritmo durante la gara", ha detto subito il nativo di Cervera.

"Durante i primi giri sono andato bene, ma poi la gomma ha iniziato a calare. Sono partito bene, ma poi sono calato sempre di più. Senza le cadute sarei arrivato 15esimo".

Honda ha portato una nuova veste aerodinamica al Red Bull Ring, utilizzata anche da Marc questo pomeriggio. Nonostante lo sforzo, la moto giapponese continua ad avere gli stessi problemi di prima.

"La nuova aerodinamica ti costringe a guidare in modo diverso. Almeno stiamo provando delle cose, ma i problemi sono gli stessi per tutti i piloti Honda. Abbiamo trazione, ma non riusciamo a trasferirla a terra".

Dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato diverse cadute e infortuni, Marquez ha cambiato approccio nel tentativo di trovare la strada giusta per far funzionare la sua moto e indirizzare lo sviluppo in vista della versione 2024.

Ecco perché chiudere decimo o ben più indietro non fa differenza. La situazione di Honda è così complessa che serve sfruttare tutti i metri possibili anche in gara, così da raccogliere dati preziosi e capire quale strada prendere per iniziare a risolvere i problemi cronici di una moto così regredita da sembrare irriconoscibile anche nelle mani del miglior pilota della categoria.

"Stiamo facendo chilometri e dando informazioni. Ho iniziato la Sprint con un assetto che non avevo provato. Domani, sicuramente, faremo un altro passo in un'altra direzione nel corso del Warm Up. In questo momento, per me, non cambia molto finire decimo o 15esimo. Parto motivato, ma con l'idea di continuare a costruire per il futuro", ha concluso Marquez.