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MotoGP | Marquez: "Se tuo fratello si gioca un Mondiale e gli lanci la moto addosso, allora sei un cattivo fratello"

Marc Marquez spiega le ragioni che hanno portato suo fratello Alex a non cercare un sorpasso a Sepang, domenica scorsa, in una manovra che avrebbe potuto mettere a rischio la sua posizione dominante in testa al campionato.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 6 nov 2026, 09:13

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Marc Marquez è arrivato tardi a Doha, tra gli ultimi a farlo, ma quando è arrivato al circuito non ha smesso di rispondere gentilmente ai media, rilasciando un mucchio di dichiarazioni succose. Alcune accusatorie, come quando ha indicato direttamente l'Aprilia per mettere in chiaro che, per il momento, questo Mondiale "lo hanno perso loro". Altre scherzose, come quando ha sostenuto che se hai un fratello in pista che si sta giocando il titolo e "gli butti la moto addosso per superarlo, non sei un buon fratello, chiamalo e chiedigli scusa".

Il pilota di Cervera scenderà in pista questo venerdì, a Lusail, con un vantaggio di 44 punti su Jorge Martin, che è ancora condizionato dall'infortunio che si porta dietro al polso destro, e con 67 punti su Marco Bezzecchi, il terzo della generale: "Conosco i numeri, devo farne otto più di uno e 30 più dell'altro", ha detto in riferimento rispettivamente all'italiano e allo spagnolo dell'Aprilia.

Un margine che gli permette di stare tranquillo, e che potrebbe essere molto più ridotto se non si fosse imposto in Malesia. Lì, nella gara lunga, il pilota della Ducati ha superato in partenza suo fratello, che aveva ottenuto la pole position. Se mettiamo da parte un momento nel primo giro, Alex non ha mai accennato a tentare di superare Marc, finendo poi per perdere la seconda posizione, che poi è finita nelle mani di Pedro Acosta.

Dopo aver conquistato il suo terzo podio finora in stagione, il pilota del Gresini Racing ha confermato che il giorno successivo sarebbe tornato sotto ai ferri per farsi rimuovere la voluminosa placca che gli teneva ferma la clavicola destra e risolvere i problemi che si portava dietro alla spalla, in seguito al tremendo incidente subito a Montmeló. Come conseguenza dell'intervento, il #73 non correrà in Qatar, dove Marquez sa già che non potrà contare su nessuno che gli copra le spalle.

"Quando hai velocità non ti servono scudieri, né ordini di squadra, né niente", ha dichiarato Marquez, questo giovedì, da Lusail, dove è arrivato appena in tempo per presentarsi alla conferenza stampa ufficiale, dopo aver preso l'ultimo volo disponibile che glielo consentiva.

Di fronte al suo primo match point iridato, il catalano ha mostrato molta cautela, e ha convenuto che la strategia migliore è cercare di costruirsi un'opzione più chiara per le ultime due tappe del calendario, in Portogallo e a Valencia. Lì, probabilmente, tornerà a gareggiare Alex, che, agli occhi del fratello maggiore, a Sepang ha fatto ciò che farebbe chiunque nella sua posizione.

"Alex ha fatto un gran lavoro in questa seconda parte della stagione, nelle ultime gare. Soprattutto se teniamo conto di come stava fisicamente. In Malesia lui pensava ai suoi interessi e ha saputo dosare il rischio. A questo servono i fratelli", ha argomentato Marquez, prima di spingersi un po' oltre: "Se tuo fratello si sta giocando un Mondiale, non gli vai a buttare la moto addosso per vedere cosa succede. E ancora meno, perché corriamo entrambi in Ducati.Se lo fai, allora vuol dire che sei un cattivo fratello, devi chiamarlo e chiedergli scusa".

Marquez sa di essere solo nella lotta contro le Aprilia, considerando che gli altri componenti della griglia che si daranno appuntamento a Lusail in sella ad una Desmosedici GP, o non vogliono o non sono in condizione di dargli una mano: Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio hanno già chiarito che loro si concentrano sui propri obiettivi. Fermin Aldeguer e Iker Lecuona non sembrano essere in condizione di lottare nelle stesse zone in cui lo farà lui, ed è difficile immaginare Franco Morbidelli giocare a suo favore.

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