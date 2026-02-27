MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"
Marc Marquez è riuscito, all'ultimo minuto, a scalare la classifica fino a un meritato secondo posto, ma durante tutta la prima giornata del GP di Thailandia non è sembrato affatto a suo agio.
I primi segnali di preoccupazione sono stati dati da Marc Marquez nella giornata di venerdì, che ha sancito l'inizio del Gran Premio della Thailandia della MotoGP. Durante la pre-stagione, il pilota della Ducati non ha brillato come ci si aspettava, ma si è capito che tutto faceva parte del processo di recupero dall'infortunio alla spalla, che come ha ben detto lo stesso pilota "non è stato uno scherzo" e lo ha portato al punto di dover ammettere di non avere la stessa forza dell'anno scorso. Cosa che lo ha portato a scegliere la carena del 2024 per la sua moto, senza sapere fino a che punto questo possa essere uno svantaggio.
Nel venerdì di Buriram, Marc ha chiuso secondo, ma non sembrava a suo agio, è uscito di pista in alcune occasioni e ha fatto pattinare più volte la ruota posteriore, rischiando di perdere il controllo. Questo è stato in contrasto con Marco Bezzecchi, che ha guidato la FP1 e ha battuto il record della pista nelle prove del pomeriggio, girando in 1'28"526.
"Bezzecchi è stato il più veloce nei test e, se non succede nulla di strano, sarà il favorito per la Sprint e per la gara di domenica", ha annunciato Marc Marquez alla fine della giornata, prima di avvertire però che "il Mondiale non si vince nella prima gara", tranquillizzando un po' i suoi tifosi.
Marquez non è rimasto sorpreso dal fatto che il pilota dell'Aprilia abbia battuto il record della pista. "Bezzecchi era già stato molto veloce in Indonesia, dove abbiamo usato la stessa carcassa più rigida della gomma posteriore", ha detto, riferendosi allo scorso anno.
Il pilota Ducati ha ammesso di non essersi sentito a suo agio in questo inizio di Gran Premio. "La prima sessione di prove libere del venerdì è stata difficile, così come la seconda, nel pomeriggio. Faccio fatica a guidare come vorrei e lo noto nelle prime prove; mi è già successo l'anno scorso", ha ricordato.
Marc non vuole allarmarsi, per il momento, e ritiene che tutto faccia parte del processo. "L'ho già detto giovedì; non sto guidando come l'anno scorso, ma spero di poter migliorare. È semplicemente una questione fisica", ha spiegato, escludendo un'impresa fuori dal normale quando arriverà il momento della verità.
"Nella prima gara non c'è nessun campione. Qui cercheremo di stare il più vicino possibile a lui", riferendosi a Bezzecchi, anche se ha lasciato un avvertimento all'ultimo momento: "Mi trovo meglio con le gomme usate che con quelle nuove". Un buon segno in vista della gara di domenica.
