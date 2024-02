MotoGP | Marquez: "Se l'obiettivo fosse vincere, sarebbe frustrante"

Marc Marquez ha proseguito l'adattamento alla sua nuova moto per la stagione 2024, la Ducati del Gresini Racing, una Desmosedici GP23. L'otto volte campione del mondo ha continuato a cercare feeling nella prima giornata dei test in Qatar, nella quale ha concluso molto distanziato in termini di tempi.

Il pilota di Cervera ha chiuso al 16° posto, ultimo pilota ad infrangere la barriera dell'1'53", anche se ad oltre nove decimi dall'1'52"040 stabilito dal due volte campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che comanda la classifica.

Al termine del primo giorno di test a Lusail, il numero 93 ha raccontato come è andata la sua giornata in un incontro con i media, tra cui Motorsport.com. Nonostante il fatto che il suo tempo non abbia brillato nella classifica finale dei tempi, Marquez si è mostrato tranquillo, ricordando che deve continuare a trovare il feeling con la Ducati dopo 11 stagioni in sella alla RC213V.

In effetti, la giornata in Qatar è stata positiva in termini di adattamento: "Mi sento più libero con la moto. Il mio istinto è ancora quello di guidare come facevo con la moto precedente, ma a poco a poco mi sto adattando", ha esordito Marquez, sottolineando che non si è ancora liberato del suo stile di guida con la Honda.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In seguito, lo spagnolo ha ancora una volta adottato un profilo basso e ha voluto ridimensionare le aspettative riposte su di lui, affermando che uno dei suoi obiettivi è quello di imparare dai nuovi piloti della MotoGP: "Capisco le aspettative dei tifosi, ma io vengo da quattro anni molto difficili e gli anni passano. Arrivano piloti giovani e tutti i piloti hanno una loro epoca. Devo imparare da loro come andare più veloce", ha spiegato.

È chiaro che Marquez, per il momento, non si preoccupa di fare il miglior tempo sul giro, quindi non è frustrato nel vedersi in basso nella classifica finale: "Se il mio obiettivo fosse quello di vincere, sarebbe frustrante".

Infine, il pluricampione è tornato su ciò che ritiene necessario nella classe regina, ovvero rendere le moto più semplici, cosa che diversi costruttori stanno cercando di fare per il nuovo regolamento tecnico 2027: "Ciò che dobbiamo fare è ridurre l'aerodinamica. Questo renderà le moto più lente", ha concluso.