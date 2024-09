MotoGP | Marquez: “Se la gara fosse oggi, non firmerei per fare secondo”

Marc Marquez, l’alieno. Da quanto tempo non veniva utilizzato questo appellativo per l’otto volte campione del mondo? Il venerdì del Gran Premio di Aragon ci ha ridato il Marc a cui siamo stati abituati per tanti anni, quello che dominava senza rivali: così è stato nel venerdì di libere al MotorLand, in cui ha concluso entrambe le sessioni al comando battendo anche il record della pista nel decisivo turno pomeridiano.

L’1’45”801 che ora è il riferimento del tracciato spagnolo non è il solo segnale interessante, perché il pilota del team Gresini si è mostrato competitivo anche in termini di passo. Perciò, si presenta al sabato come l’uomo da battere e, rispetto alle gare precedenti, cambiano anche gli obiettivi. Dopo il solido venerdì di Aragon, Marc non si nasconde e confessa di avere in testa un obiettivo che fino a due settimane fa sembrava poco realistico.

La vittoria non è così lontana e lo dice anche il venerdì, il migliore in assoluto da quando è in Gresini e in assoluto il più veloce da Austin 2021, l’ultima volta in cui aveva concluso al comando tutte e due le sessioni di libere: “Ho avuto velocità sin dall’inizio e quando sei veloce tutto il piano di lavoro funziona bene e si può lavorare di più con gomme usate, ci si può concentrare meno sul time attack ed è più semplice lavorare”.

“Oggi avevamo fiducia e il team ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo iniziato con una buona base dall’inizio e questo aiuta molto. Vediamo se domani possiamo continuare così perché la chiave del weekend sarà capire la pista, le condizioni migliorano sempre di più e penso che ci avvicineremo tutti. Oggi c’erano le mie condizioni ideali, era scivoloso, non c’era trazione, si perdeva l’anteriore e mi sono divertito”, ha raccontato Marquez.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sul tracciato di Aragon è stato posato un nuovo asfalto che ha scombinato un po’ i piani nella sessione mattutina, ma ha esaltato le qualità di guida di Marquez. L’alfiere Gresini è stato, ovviamente, il migliore dei ducatisti con la GP23, che nella giornata odierna non è apparsa così distante dalla GP24, anzi: “La GP23 più vicina alla GP24? Non so il motivo. Onestamente, non ho guardato i dati e non li guarderò oggi perché se sei il più veloce provi a guidare d’istinto. Ma è vero che la GP24 fa la differenza”.

Il venerdì da dominatore ha fatto tornare sul volto di Marquez quel sorriso di chi sa di avere tra le mani una grande occasione: “Oggi inizio a pensare alla vittoria perché siamo i primi, siamo i più veloci. Ma non mi piace mettermi pressione… Se la gara fosse oggi, non firmerei per un secondo posto, ma oggi è solo venerdì e domani avremo il prossimo obiettivo in qualifica. Dovremo provare a essere in prima, massimo seconda fila. Da quel punto, ci porremo un altro obiettivo nella Sprint, ma oggi siamo stati super competitivi”.

“La cosa migliore è il feeling che ho avuto, mi sono divertito. Questo è stato il mio miglior venerdì dal 2021. Dobbiamo restare su questo livello, perché gli altri si avvicineranno. Domani bisognerà gestire le circostanze, ma abbiamo una buona opportunità questo fine settimana per riuscire nell’impresa. Però insisto, è solo venerdì e non è la prima volta che abbiamo una buona giornata e poi il weekend cambia radicalmente”, ha concluso il pilota di Cervera.