MotoGP | Marquez: "Se avete quattro spicci, puntate sull'Aprilia"

Marc Marquez ha ritrovato sua forma migliore da quando, in questa stagione, è passato alla Ducati di Gresini dopo 11 anni di Honda. A Jerez ha lottato con Pecco Bagnaia per la vittoria fino all'ultimo giro della gara e a Le Mans, quindici giorni fa, è stato autore di due rimonte che lo hanno catapultato dal 13° posto in griglia al secondo.

Farlo una volta è complicato, farlo due volte (sabato e domenica) dimostra che la versione migliore dell'otto volte campione del mondo è tornata, per la gioia dei tifosi che saranno presenti in massa a Montmelò questo fine settimana.

Nonostante abbia conquistato due vittorie e sei podi nelle sue nove visite al circuito da quando gareggia nella classe regina (2013), il catalano non identifica la pista come una delle sue preferite. Quando si tratta di indicare il candidato con le migliori possibilità di vittoria, il numero 93 è chiaro.

"Se avete quattro spicci, metteteli sull'Aprilia per questo fine settimana, perché qui di solito lì va sempre forte. In termini di circuito, questo non sottolinea i miei punti di forza", ha detto, riferendosi alla doppietta di Aleix Espargaro dello scorso anno e alla vittoria sfuggita al pilota di Granollers (Barcellona) nel 2022, quando pensò che la gara fosse finita con un giro d'anticipo mentre era in una posizione da podio.

Dopo aver completato il suo adattamento alla Ducati ed attraversando una fase di netta ascesa, Marquez è terzo nel Mondiale, a pari merito con Enea Bastianini (quarto), ed entrambi sono a 40 punti dal leader Jorge Martin. Il pilota di Cervera si sta giocando con entrambi il secondo posto nel box ufficiale Ducati per i prossimi due anni, anche se la lotta sembra essersi ridotta ai due spagnoli.

Marc Márquez, junto a su hermano Alex Márquez y al piloto de Aprilia Aleix Espargaró Foto de: Circuit de Barcelona

Se teniamo conto del calendario e di quanto dichiarato dalla Ducati, sarebbe logico pensare che il mistero sarà risolto la prossima settimana, durante il Gran Premio d'Italia. A seconda di chi verrà scelto per indossare il rosso, gli altri pezzi del puzzle si incastreranno, probabilmente in modo piuttosto accelerato.

"Il passaggio dalla Honda alla Ducati sta funzionando bene per me; sono in mezzo alla mischia, a ballare con i più forti, lì davanti. Essere di nuovo competitivo, lottare con Martin e Pecco, che sono i due piloti più veloci su una Ducati, è già molto", ha detto il pluricampione, che non ha dato troppi indizi sul suo futuro oltre a quelli ovvi.

"Posso spiegare ben poco. Con quello che ho in mano, cerco di dare il mio 100% in pista. Più risultati ottieni, più porte si aprono. Ovviamente, se non hai un contratto e ci sono team ufficiali con posti vacanti, allora ci sono colloqui con tutti i produttori", ha ammesso Marquez.