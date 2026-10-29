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MotoGP | Marquez: "Se a Martin hanno dato il 'fit', confido e temo che sarà veloce"

A Marc Marquez è sfuggita, con la cancellazione del GP d'Australia, un'occasione unica per prendere il largo nella lotta per il Mondiale MotoGP, anche se con l'infortunio di Jorge Martin è rimasto senza rivali.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 29 ott 2026, 09:30

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Marc Márquez este jueves en Sepang

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La mancanza di visibilità che ha impedito all'elicottero medico di volare la domenica del GP d'Australia ha lasciato Marc Marquez con il retrogusto di aver perso una grande opportunità per fare il vuoto nella lotta per il Mondiale MotoGP, che ora guida con 10 punti su un Jorge Martin infortunato e 50 su un Marco Bezzecchi che si aggrappa alla matematica per restare in una lotta che si era lasciato sfuggire con i suoi errori a metà stagione, quando era in testa con più di 100 punti di vantaggio sul ducatista.

"Arrivo a questo Gran Premio totalmente concentrato. Con tutti i dati sotto controllo e poi vedremo, ma soprattutto molto concentrato. E poi in pista, evidentemente, la concentrazione non ti dà la velocità, però ti aiuta a lasciarti sfuggire meno cose", ha spiegato il pilota della Ducati in un incontro ristretto in spagnolo, avvenuto dopo la conferenza stampa che ha aperto il weekend di Sepang.

Dopo i problemi con la pioggia in Australia, anche le previsioni a Sepang sono complicate. "Sì, però beh, oggi la previsione che avevamo era che piovesse per tutto il pomeriggio e per ora non è caduta nemmeno una goccia. È un fine settimana come quello di Phillip Island, in cui devi essere preparato a qualsiasi cosa, concentrato e soprattutto adattarti alle condizioni che trovi in pista".

Evidentemente, la grande notizia di giovedì è stata che Jorge Martin, dopo essersi fratturato il braccio destro, è stato dichiarato "fit" per scendere in pista questo venerdì.

"Beh, la verità è che è sorprendente, perché il radio, oltretutto, è l'osso grande, quello che sopporta più dell'ulna. Quindi va bene, molte volte è anche l'adrenalina, ho sempre detto che è il miglior analgesico, ma se gli hanno dato il 'fit', capisco che con i protocolli medici che ci sono ora, introdotti dopo quello che è successo a me a Jerez, lo abbiano ritenuto sicuro, soprattutto per la sua integrità fisica in vista del futuro", ha valutato il pilota Ducati, che ha ricordato che dopo il suo infortunio nel 2020 fu vietato che, dopo un'operazione, un pilota tornasse a correre immediatamente.

"Sì, è difficile capire che dopo una frattura del radio possa guidare una MotoGP, ma evidentemente Martin ha già dimostrato in passato di essere un grande combattente, e se gli hanno dato il 'fit', confido che andrà forte. Più che confidare, temo che andrà forte in pista e questo non mi farà lavorare in modo diverso, ma mi farà cercare di tirare fuori il massimo".

Su quella che viene considerata una grande occasione persa in Australia a causa della cancellazione, Marc non ha dimenticato che le gare bisogna correrle prima di darle per vinte.

"Evidentemente è stata un'occasione persa per aprire già un margine importante, una distanza importante di punti tra il primo e il secondo, però, beh, correre non ti garantisce nemmeno di vincere o di fare punti. Vedo sempre il lato positivo: non si è corso sull'acqua, che è anche una delle condizioni pericolose in cui puoi cadere, cose che non dipendono da te, che non sono nelle nostre mani. Evidentemente se l'elicottero non poteva decollare, allora non era sufficientemente sicuro, e dobbiamo accettarlo e non sprecare energie a pensare al passato ma al futuro", ha chiuso l'argomento.

Sulla carta, tra quelli che restano, la Malesia è uno dei circuiti 'buoni' per Ducati, insieme a Valencia. "Sì, però ti dirò che ho cambiato discorso dall'Indonesia. Ora, su tutti i circuiti dobbiamo andare all'attacco, tutti i circuiti sono Ducati e sono Marc Marquez, questa è la mentalità. Poi i rivali ti rimettono al tuo posto, ma in linea di principio il giovedì usciamo per puntare a tutto".

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