MotoGP | Marquez scopre le carte: "Era il momento di attaccare"

Da quando la pre-stagione della MotoGP 2024 ha preso il via all'inizio di febbraio a Sepang, e durante i tre giorni che si sono svolti lì ed il primo a Lusail, le aspettative sono state alte su ciò che Marc Marquez poteva essere in grado di fare nella sua prima esperienza in sella alla Ducati GP23 dopo oltre un decennio con la Honda.

Marquez ha dovuto mantenere la calma ed un tono basso mentre completava giro dopo giro il suo lavoro per prendere confidenza con la nuova moto.

Martedì, nell'ultimo giorno dei test in Qatar ed ultimo giorno dei test pre-stagionali, il nuovo team tecnico di Marquez ha preparato al meglio la GP23 per fare un time attack e cercare un giro che mettesse l'otto volte campione del mondo sulla mappa della MotoGP 2024.

"Non c'è nessun segreto. Durante tutto il pre-campionato sono stato molto calmo, ma oggi era il momento di aumentare il rischio e di attaccare", ha spiegato Marquez alla fine della giornata, svelando le carte che molti avevano intuito che stesse nascondendo.

Un attacco e un'aggressività che gli sono costati la prima caduta dopo cinque giorni di prove e centinaia di giri. "È arrivata la prima caduta, ma è normale", ha detto Marc, che è scivolato nell'ultima mezz'ora della giornata.

Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Riguardo alla caduta, la sua prima con la Ducati, Marc ha ammesso che è stata il risultato dell'inesperienza con la Rossa. "Cadere non è mai bello. Probabilmente ho aumentato la pressione, ho attaccato in un punto in cui non si può con questa moto", ha ammesso.

Marquez ha concluso al quarto posto della classifica dei tempi, a 0"383 da un Pecco Bagnaia che è stato imbattibile per tutto il pre-campionato. "Ci sono tre o quattro piloti più veloci di me. Pecco lo è, così come Enea Bastianini e Jorge Martin", ha ammesso.

Per quanto riguarda il distacco da Bagnaia, di poco superiore ai tre decimi, Marc si è espresso in termini molto chiari. "Nelle gare si dice sempre che gli ultimi tre decimi sono quelli che costano di più. Sono quelli che devo trovare".

Con il pre-campionato ormai concluso, Marquez e il resto della griglia hanno ora un paio di settimane per rifinire la loro preparazione fisica in vista dell'apertura ufficiale della stagione nel weekend del 10 marzo. Questo sarà il momento in cui capirà il suo vero valore sulla Desmosedici GP.

"Sarà il momento di scoprire come si comporta la Ducati in gara, dietro agli altri, è un'altra lezione che devo imparare", ha avvertito, prima di ammettere di non avere ancora tutto sotto controllo. "Ci sono ancora momenti in cui dimentico di attivare l'abbassatore per esempio", ha detto il pilota di Cervera.