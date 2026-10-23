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MotoGP | Marquez: "Sapevamo che le Aprilia sarebbe andate molto forte, ma siamo lì"

Marc Marquez ha iniziato con forza il Gran Premio d'Australia di MotoGP a Phillip Island, dove andrà dichiaratamente a caccia dei 37 punti. Ha comandato la FP1 e nella sessione pomeridiana è stato l'unico a inserirsi nella festa di Aprilia.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 23 ott 2026, 06:52

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Marc Marquez ha iniziato il Gran Premio d'Australia di MotoGP con buone sensazioni. Almeno, è quanto emerge dalla prima giornata di prove a Phillip Island. Il campione del mondo in carica e attualmente secondo in classifica aveva già avvertito che puntava ai 37 punti assegnati vincendo la Sprint e la gara lunga nel weekend, ed è tra i più forti in territorio oceanico, anche se le Aprilia hanno qualcosa da dire a riguardo.

Il #93 ha iniziato il venerdì alla grande, guidando la FP1. Il pluricampione di Cervera è stato l'unico che, in avvio, è riuscito a infrangere la barriera dell'1'28" con un 1'27"985 che lo ha piazzato davanti a Raul Fernandez, Jack Miller e, soprattutto, alle Aprilia ufficiali.

Tuttavia, la Casa di Noale ha risposto nella sessione del pomeriggio. Marquez guidava allo stesso modo la sessione pomeridiana quando l'ultimo time attack ha fatto salire Marco Bezzecchi in prima posizione, con un 1'26"775, che lo ha piazzato davanti a Raul Fernandez per 0"072. Marquez si è autoinvitato alla festa Aprilia, terzo a 126 millesimi dalla vetta, dopo alcuni tentativi finali in cui non è sembrato spingere del tutto, facendo migliori parziali assoluti insieme ad altri in cui ha perso parecchio tempo.

Così, Marquez è rimasto davanti a Ai Ogura e al suo principale rivale per il titolo, Jorge Martin, da cui lo ha separato più di un decimo. Di conseguenza, il pilota spagnolo non ha potuto che essere contento quando è sceso dalla sua Ducati che lo ha lasciato a piedi al termine della sessione, per un guasto durante la prova di partenza.

"Mi sono concentrato sulla ricerca delle buone sensazioni e le ho trovate. Sapevamo che le Aprilia sarebbero andate molto forte. Ma siamo lì", ha esordito il nove volte campione del mondo, che nonostante tutto ha una cosa in testa: le previsioni di maltempo, con vento e pioggia attesi a partire da domani.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Le previsioni sono molto instabili. Nelle condizioni di questo venerdì, estive, siamo in grado di lottare per la vittoria. Sotto la pioggia, e con dieci gradi in meno, vedremo. Questo venerdì ho iniziato con più intensità, perché le previsioni non sembrano stabili. Ora bisogna usare la modalità attacco in ogni gara", ha proseguito.

E il fatto è che da quando Marquez ha vinto la Sprint di Jerez con una certa polemica, cadendo con l'arrivo della pioggia e approfittandone per entrare ai box attraversando la pista, i piloti della classe regina non si misurano con la presenza del bagnato. "L'ultima volta che ha piovuto è stata a Jerez, ma è passato molto tempo. I piloti che vanno forte lo saranno anche sul bagnato", si aspetta Marc.

Quanto ai possibili scenari che possono attenderlo questo fine settimana con la pioggia, Marquez la prende con filosofia mentre continua a sperare di finire il più vicino possibile ai 37 punti: "Io guido d'istinto, ma è bene avere diversi piani in testa", ha concluso.

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