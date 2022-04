MotoGP | Marquez risponde ad Aleix: “Si lamenta sempre, è veloce e lo seguiamo"

Carica lettore audio

La MotoGP è tornata in Spagna per il consueto appuntamento di Jerez, teatro quasi due anni fa dell’incidente di Marc Marquez. Il pilota Honda oggi è sceso in pista per la prima giornata di prove libere sulla pista dove quell’ormai fatidica domenica di luglio del 2020 ha cambiato le sorti delle ultime stagioni. L’avvio di questo campionato è stato complicato per via di un nuovo infortunio e l’adattamento alla nuova RC213V sembra non progredire nel migliore dei modi, pertanto l’otto volte campione del mondo si ritrova a rincorrere anche sul tracciato dove due anni fa era sembrato imbattibile (prima della caduta).

La pioggia che si è abbattuta su Jerez ieri ha condizionato un po’ l’inizio della giornata del venerdì e durante la mattinata qualche chiazza di bagnato ha messo in guardia i piloti. Marquez infatti ha lavorato principalmente nel pomeriggio, dove però è incappato in due cadute e arriva al sabato in 19esima posizione nella combinata: “Viste le condizioni della pista, nelle FP1 ho guidato più o meno la stessa moto di sempre, mentre nelle FP2 ho iniziato a provare delle modifiche importanti. Purtroppo sono caduto con la moto con cui mi sentivo meglio, sull'altra avevamo fatto un grande cambiamento e non riuscivo a guidare bene. Ma se devo essere sincero, anche con la prima ero un po’ lontano dai primi”.

Per Marquez dunque saranno importanti i test di lunedì per continuare a familiarizzare con una Honda che ancora non lo soddisfa. Nella sessione pomeridiana è scivolato due volte in un solo giro, ma per la seconda caduta attribuisce la colpa alle condizioni della pista, ancora mezza bagnata: “Per il weekend torneremo alla moto che conosciamo. Lunedi, durante i test, riprenderemo le prove. Una caduta in un solo giro? Non mi era mai successo, ma solo la prima è stata una vera caduta. La seconda è stata per via della pista, non me l'aspettavo. Stavo andando lento tornando, ero fuori traiettoria per fare passare Binder, e mi sono trovato su una chiazza di bagnato. Jerez ha questo problema in alcuni punti, per il futuro devono migliorare”.

Non solo Jerez: anche lui stesso deve migliorare in sella alla Honda, che quest’anno si è presentata in una veste totalmente rinnovata. Marquez non la sente ancora sua e cerca di adattarsi, ma questo processo sembra più lungo e difficile del previsto: “Io provo sempre a guidare al massimo, ma quando non ti senti bene sulla moto non puoi dare tutto quello che hai. Dopo l'infortunio a Mandalika, mi sono detto che darò quello che posso, non di più. Comunque non si tratta solo della moto ma anche di me stesso. Oggi Nakagami ha fatto 5° e Pol 7°, significa che anch'io devo migliorare. Questa Honda è diversa dal passato e va guidata in un modo diverso, ma ha del potenziale. È la moto che abbiamo, il suo carattere non cambierà, quindi dovrò essere io a riuscire ad adattarmi a lei".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Infine Marc Marquez risponde agli attacchi di Aleix Espargaro, che ha definito vergognoso il suo comportamento. Il pilota Honda ha infatti atteso il connazionale dell’Aprilia per stargli in scia e cercare il tempo. Tuttavia, il maggiore dei fratelli di Granollers non ha gradito la strategia di Marc. L’otto volte campione del mondo però non si scompone e risponde per le rime: “Se quest’anno Aleix è forte, la gente lo segue e cerca le scie. Dovrebbe essere orgoglioso che qualcuno lo voglia seguire, anche perché di solito avviene l'opposto. Ma con Aleix è normale, si lamenta sempre. Quando c’ero io in quella posizione e cercavano la mia scia, io mi sentivo orgoglioso. Ma non voglio dare troppa importanza a questa cosa”.