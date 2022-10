MotoGP | Marquez ringrazia Pecco: “La sua scia ha aiutato”

Carica lettore audio

È un Marc Marquez di nuovo sorridente quello che si vede a Phillip Island. Il Gran Premio d’Australia è la sua quarta gara dal rientro dopo l’operazione al braccio e il percorso di recupero sta procedendo in modo positivo. A dimostrazione di ciò è la qualifica odierna, che lo vede scattare dalla prima fila. Il pilota Honda infatti si trova solo alle spalle del poleman Jorge Martin e paga 13 millesimi dalla vetta.

Un grande contributo a questo risultato però lo ha dato Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, che chiude la prima fila del GP d’Australia, è stato suo malgrado un traino per il portacolori Honda, che ha scelto una delle moto più efficaci e potenti della griglia per potersi piazzare il più avanti possibile in griglia di partenza. Marc riconosce di aver ancora bisogno di un traino e ringrazia il piemontese per la scia offerta: "Ho scelto la scia di Pecco e la Ducati è molto forte sul rettilineo. Questo aiuta tantissimo. Comunque il passo è buono anche da solo, mi sento abbastanza bene fisicamente, sto andando sempre meglio e questa è la cosa più importante”.

Dunque, al netto del risultato arrivato anche grazie all’aiuto di Bagnaia, Marquez stila un primo bilancio del fine settimana e si ritiene soddisfatto. Nella giornata di ieri ha lavorato come se stesse svolgendo un test, mentre nel sabato di qualifica si è proiettato verso la gara: “Sono contento per come sta andando il weekend. Ieri abbiamo lavorato per il futuro, oggi più per il presente, ci siamo concentrati sul setup. Mi sono sentito meglio pian piano. Penso che il passo sia abbastanza buono, ma adesso non sufficiente per stare soprattutto con Pecco. Nelle FP4 ha fatto paura nel secondo run con la dura al posteriore. Domani parto in prima fila, che è abbastanza buono, vediamo come sarà la gara”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Obiettivi per la gara di domani? Marc non se ne pone, sa che non sarà facile combattere contro il plotone Ducati, ancora una volta molto forte e competitivo. Sogna un podio, ma preferisce guardare alla realtà: “Non si sa, perché il passo delle Ducati è molto costante, ed è lì che noi facciamo fatica. Perché usiamo tanto l’edge, invece Ducati entra forte in curva, ferma e riparte molto forte. Vediamo come andrà, sarà importante scegliere bene la gomma posteriore, adesso dobbiamo analizzare bene. Una top 5 può essere realista. Se tutto va perfetto e c’è un feeling magico, anche un podio sarebbe possibile”.

Il lavoro in vista del 2023 è un chiaro segnale: Marc Marquez e la Honda vogliono tornare davanti a tutti e stanno concentrando le loro energie sulla RC213V del prossimo anno. Tuttavia, l’otto volte campione del mondo preferisce non sbilanciarsi al momento di pensare alla stagione che verrà: “Non voglio parlare di titolo, perché ancora mancano due gare, tutto l’inverno. Possono succedere tante cose. Si può parlare di titolo quando si prova la moto del 2023 e quando vedi anche cosa hanno fatto gli altri. Al momento la cosa più importante è che la Honda sta lavorando e questo mi piace tantissimo. Io ho preso tanti rischi al braccio per tornare e lottare per il campionato. Vedere che la fabbrica sta lavorando mi fa essere contento e mi dà motivazione. Stiamo entrando in quella situazione per cui tutto va bene ed è positivo”.