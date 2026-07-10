MotoGP | Marquez: "Questo circuito per me è come Roland Garros per Rafa Nadal: se non vince fa notizia"

Marc Marquez aveva avvertito alla vigilia del Gran Premio di Germania che, pur avendo accumulato nove vittorie su questo circuito nella classe regina, non sarebbe stato un fine settimana facile, anche se aveva anticipato che sarebbe stato più aggressivo di quanto lo fosse stato ad Assen, due settimane fa, dove il suo unico obiettivo era non cadere e infortunarsi.

"Io non mento, avevo già detto che sarei andato in una modalità più aggressiva", ha detto Marc a fine giornata, dopo aver fermato il cronometro fino a 1'19"394, il più veloce del venerdì. Un risultato che, tuttavia, non lo ha lasciato del tutto soddisfatto. "È vero che siamo primi, ma il tempo non mi viene nel modo in cui mi sarebbe piaciuto. Bisogna cambiare un paio di cose, ma stiamo abbastanza bene", ha aggiunto il pilota della Ducati.

La giornata non è iniziata nel migliore dei modi, poiché nelle prime fasi della FP1 del mattino, Marquez è caduto alla curva 3, fortunatamente senza conseguenze. Un punto in cui era stata registrata una caduta in Moto3, due in Moto2 e, appena dopo di Marc, quella di Franco Morbidelli.

"Nel punto in cui sono caduto c'è una buca, e non avevo analizzato le cadute di Moto2 e Moto3. Inoltre, la buca della curva 3 è proprio sulla linea buona della traiettoria". Una buca che a quanto pare l'anno scorso non esisteva, dato che quella zona dell'asfalto è stata rifatta.

"Quando c'è qualcosa di nuovo sono il primo a provarlo, anche le buche", ha scherzato. "Ci hanno detto che per l'anno prossimo la sistemeranno", ha riferito.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Oltre alla vittoria di domenica, Marquez ha ottenuto al Sachsenring l'anno scorso il successo nella Sprint, facendo il pieno di 37 punti, qualcosa che potrebbe ripetersi quest'anno nel "suo circuito". Anzi, è il chiaro favorito per riuscirci.

"Non significa che questo sia uno dei miei circuiti, non mi condiziona né in positivo né in negativo. Questo circuito è buono, viene facile. È un po' come Rafa Nadal al Roland Garros, che se non vince fa notizia", ha paragonato.

Anche se sul giro secco Marc è stato il più veloce, lo spagnolo ha voluto sottolineare il buon lavoro di Fabio Di Giannantonio, la prima Ducati nella classifica generale.

"Quello che ha più ritmo in questo momento è Diggia. La cosa positiva è che, quando spingo, i tempi arrivano. Vedremo domani dove sarò io, e dove saranno gli altri", ha valutato.

Dopo la rabbia di Assen, dove è stato eliminato il dispositivo di partenza senza preavviso, con Marc che aveva avvertito del pericolo che ciò comportava, questo venerdì si è mostrato più ricettivo. "La partenza qui è meno critica che ad Assen".