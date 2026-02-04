Vai al contenuto principale

Intervista
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Márquez: "Questa Ducati mi sembra meglio della 2025"

Marc Márquez, che ieri era in testa alla classifica, mercoledì ha partecipato solo alla sessione mattutina dei test ufficiali di preseason della MotoGP a Sepang, completando 30 giri con un tempo discreto.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez era rimasto sorpreso già martedì, al termine della prima giornata di test ufficiali della MotoGP a Sepang, chiudendo in testa alla classifica dei tempi ottenendo un 1'57"018 che risultava essere a soli 17 millesimi da quello della pole position del Gran Premio dello scorso anno, ottenuto da Pecco Bagnaia.

Mercoledì, con temperature molto più elevate rispetto al giorno precedente e con l'arrivo della pioggia nel primo pomeriggio, il Campione del Mondo 2025 ha preso le cose con molta più calma, senza dimenticare che è ancora in fase di recupero dall'infortunio alla spalla subito in ottobre.

Alla fine, il pilota Ducati ha completato 30 giri al mattino con un miglior tempo di 1'58"386, il 15° della sessione, mentre nel pomeriggio non è sceso in pista.

"La pioggia del pomeriggio ha frenato la nostra giornata. Nel pomeriggio avevamo dei test importanti da effettuare e dovremo rimandarli a domani mattina - ha detto in sala stampa, sottolineando che questo potrebbe costringere il team a modificare i piani - Potremmo dover rinunciare ai giri veloci".

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Con il motore congelato e molte novità nelle carene, Márquez sa dove deve lavorare con la nuova GP26.

"L'importante è l'aerodinamica. In questo momento stiamo lavorando e non abbiamo paura di riprendere elementi precedenti", riferendosi alle carene dell'anno scorso che hanno dato ottimi risultati, soprattutto a lui.

Márquez ieri aveva ammesso di aver guidato molto rigido sulla moto e che stava continuando con i processi di cura fisica.

"Oggi sono stato più sciolto, anche se con meno forza. Ma credo che sia successo a tutti. Come quasi tutti, anche noi abbiamo fatto serie di tre giri, che qui in Malesia sembrano lunghi".

Tra i piani iniziali di Márquez, questo giovedì, ultimo giorno di test, era previsto di completare una simulazione di gara, cosa che ora potrebbe complicarsi.

"Se avrò tempo, mi piacerebbe, perché anche questo mi aiuterebbe a migliorare la mia condizione fisica".

Sebbene i motori non cambino eccessivamente, la GP26 è un evidente passo avanti rispetto alla 25: "Trovo questa moto migliore rispetto a quella dell'anno scorso, ma bisogna procedere gradualmente. Il fatto è che, come sempre, quello che guadagni in un punto lo perdi in un altro".

70
