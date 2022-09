MotoGP | Marquez: “Quando lotto per il titolo, gioco in un altro modo”

Carica lettore audio

Solo 17 punti separano i primi tre classificati del mondiale MotoGP 2022 a sole cinque gare dalla fine della stagione, una situazione che in passato avrebbe generato tonnellate di tensione extra e che invece quest'anno viene gestita, tra Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Aleix Espargaró, come una festa di compleanno in un parco giochi per bambini.

Marc Marquez ha ammesso venerdì a Motegi che se si trovasse in quella lotta, come ha fatto molte volte fino al suo infortunio nel 2020, "giocherebbe le carte in modo diverso. Mi ricorda un po' la mia battaglia con Andrea Dovizioso, andavo d'accordo, con i sorrisi, ma si vedeva la tensione. Il "buenrollismo" che esiste ora è dovuto al fatto che non abbiamo ancora vissuto un vero corpo a corpo, un corpo a corpo all'ultimo giro. È successo in Olanda tra Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, ma dato che lui (Aleix) è tornato, la situazione era un po' camuffata, ma lo sapranno. Quando mi trovo in quella situazione, gioco le mie carte in modo diverso", ha confessato il pilota Honda.

Marc è stato protagonista di innumerevoli battaglie come questa, soprattutto con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, e il management non ha avuto nulla a che fare con questo.

"La migliore guerra mentale, come diceva Doohan, è in pista: se li batti lì possono vestirsi come vogliono, ma alla fine saranno battuti. Sono ben lontano da quel livello per me, ma a mio avviso è difficile capire quali siano le carte giocate da ciascuno di loro. Pecco lo vedo convinto, Fabio sa che vengono da dietro e sarà complicato, ma sta ottenendo di più da quello che ha, e Aleix è quello che non ha pressione, il che è un problema gradito, toglie tutta la pressione perché sta già facendo bene per essere dov'è", ha detto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come nel caso di Aragon, l'apparizione di Márquez davanti ai media ha suscitato un notevole allarme sulle condizioni fisiche del pilota, ma gli allarmi erano infondati. "È normale, è già successo ad Aragon e mi scuso, la riunione (tecnica) è stata un po' più lunga perché ho dovuto applicare il ghiaccio prima, perché se avessi aspettato la fine l'avrei fatto dopo più di un'ora, ed è più efficace farlo appena finito l'allenamento, ecco perché abbiamo avuto un ritardo", si è scusato.

Sebbene il pilota della Honda si sia scrollato di dosso il piccolo accenno di allarme, ha ammesso che il disagio, questa volta, era stato più intenso. "Su questo circuito ho già notato che il fastidio alla spalla è maggiore, e quando si inizia a sentirlo bisogna fermarsi prima che peggiori", ha aggiunto.

Alla fine della giornata Márquez è riuscito a entrare nei primi sei grazie alla gomma morbida e all'attacco del tempo nella parte finale della sessione. "Non mi aspettavo questo tempo, mi è piaciuto perché non lo facevo da molto tempo da solo, senza risucchio di ruota, e se la prossima volta dovrò farlo, lo farò, nessuno può battermi, ma sono uscito, mi sentivo bene, ho girato da solo per tutta la sessione e ne ho approfittato. La verità è che mi sono sentito molto meglio del previsto, soprattutto in termini di guida. Allora so che sono ben lontano dall'essere in grado di fare giri di fila. Ma l'importante è che in quattro o cinque giri riesca a guidare bene, come voglio, il resto deve venire.

Le previsioni meteo prevedono pioggia sabato e condizioni di asciutto domenica, il che ridurrà i tempi di preparazione alla gara e offrirà opportunità a chi, come Marc, saprà approfittare delle situazioni complicate.

"Non so cosa succederà, perché oggi abbiamo visto che tutti sono usciti e sono andati forte fin dall'inizio. Potrei essere avvantaggiato se sabato dovesse piovere, come si dice che accadrà. Perché se piove non si deve spingere così tanto fisicamente. Per questo motivo oggi ho dato il massimo fin dall'inizio, perché domani dicono che pioverà di sicuro. Ho rischiato, non sono impazzito, ma ho rischiato un po', ma per un'intera gara su questo circuito sarà difficile tenere il ritmo", ha concluso.