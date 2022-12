MotoGP | Marquez punge Pecco: "La moto migliore ha divorato Quartararo"

Carica lettore audio

Come nei due anni precedenti, Marc Marquez non ha potuto inserirsi nella lotta per il Campionato del Mondo MotoGP in questa stagione. I problemi fisici al braccio, un nuovo episodio di diplopia (vista sdoppiata) ed il quarto intervento all'omero destro, oltre alla mancanza di competitività della Honda, hanno lasciato lo spagnolo lontano dalla battaglia per il titolo: ha concluso la stagione al 13° posto assoluto con 113 punti, 152 in meno del campione, l'italiano Pecco Bagnaia.

Durante un evento tenutosi mercoledì presso la sede di uno dei suoi sponsor in Galizia, il pilota della Honda ha parlato della stagione 2022, dei buoni rapporti tra i contendenti al titolo e del fatto che l'atmosfera amichevole sarà mantenuta se il sei volte campione della MotoGP tornerà a lottare per la corona.

Il pilota di Cervera, che non ha fatto il nome del campione del mondo in carica, ha sottolineato il ruolo di Fabio Quartararo nella prima parte della stagione, che secondo lui poteva essere battuto solo dalla forza della Desmosedici GP.

"Tutto è rispettabile ed è una questione di carattere", ha detto a proposito della cordialità tra i rivali nella lotta per il titolo di quest'anno. "Ci sono stati pochissimi testa a testa, ed è questo che crea la tensione", ha aggiunto.

Marc Marquez, Repsol Honda, Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante la mancanza di rivalità, per Marquez il Mondiale di quest'anno è stato interessante. "È stato un campionato bellissimo, la prima parte è stata segnata da un solo pilota e da una sola marca, o meglio da un solo pilota, perché Quartararo ha fatto la differenza", ha detto a proposito delle prestazioni del francese, nonostante le carenze della Yamaha.

"E una seconda parte della stagione in cui la moto migliore sulla griglia lo ha divorato, anche se ha commesso qualche errore", ha detto.

Nei tre anni in cui gli infortuni hanno tenuto Marc lontano dalle piste per molte gare, tre diversi giovani piloti hanno vinto il titolo, e ognuno con moto diverse: Joan Mir nel 2020 con la Suzuki, Quartararo nel 2021 con la Yamaha e quest'anno Pecco con la Ducati.

"Alla fine c'è un cambio generazionale ed arrivano giovani piloti, quindi bisogna sapersi reinventare per continuare a stare davanti", ha sottolineato.

La tendenza a cui Marc non sembra disposto ad aderire è quella dell'"amicizia" tra rivali che si giocano il Campionato del Mondo.

"Mi conoscete, una cosa è essere politicamente corretti e l'altra è che in pista tutti vogliono vincere, e sul gradino più alto del podio c'è posto solo per uno. Per questo motivo, dovrai fare di tutto per cercare di vincere ogni volta", ha avvertito il pilota di Cervera.