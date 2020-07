MotoGP: Marquez prova un clamoroso rientro a Jerez!

Marc Marquez è stato protagonista di un brutto high side durante la prima gara della stagione, mentre era intento a fare una splendida rimonta. Nella caduta, avvenuta a pochi giri dal termine del Gran Premio di Jerez, il pilota Honda si è fratturato il braccio destro.

Inizialmente si era temuto un interessamento del nervo radiale, ma esami più approfonditi hanno scartato questa ipotesi. Marquez questo lunedì si è recato a Barcellona, dove martedì mattina si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla Clinica Dexeus, operato dal Dottor Xavier Mir. Oggi è stato dimesso ed è tornato a casa sua, a Cervera, dove ha iniziato la riabilitazione.

Il campione in carica si era inizialmente prefissato come obiettivo il rientro a Brno, terzo gran premio della stagione in programma il weekend del 9 agosto. Ma l’iniezione di fiducia data dal fatto che il nervo radiale non è stato interessato, lo ha fatto pensare di tentare l’impossibile. Marquez potrebbe infatti tornare a Jerez con l’intenzione di salire in moto e provare ad accumulare qualche punto che può essere vitale in una stagione così condensata e corta (al momento le gare sono 13 e si potrebbe arrivare a 15 se vengono confermate Thailandia e Malesia).

Durante le prossime ore, Marquez valuterà il proprio stato fisico e, in funzione delle proprie sensazioni, potrebbe pianificare il rientro alla pista andalusa con il suo team, come anticipato dal giornale Periodico de Catalunya. Il pilota Honda ritarderebbe l’arrivo a Jerez al sabato, data limite per poter prendere parte alla gara, dato che proprio in quel giorno di delinea la griglia di partenza.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora