MotoGP | Marquez: "Pressione a Bagnaia e Martin? Più facile che sbagli io"

Quando si tratta di tirare fuori il coniglio dal cilindro, Marc Marquez è… un mago! Nel venerdì di libere del Gran Premio di Thailandia, il pilota del team Gresini ha strappato a Jorge Martin il record della pista e la prima posizione nella classifica dei tempi, candidandosi come uno dei contendenti alla vittoria. L’otto volte iridato si è mostrato competitivo anche in condizioni “normali” e non particolari come in passato, e questo è segno che sta trovando un equilibrio sempre maggiore in sella alla Ducati.

Il tempo record di Marc nelle Prove non è da sottovalutare soprattutto considerando il fatto che nella MotoGP attuale si deve andare forte sin da subito per essere il più avanti possibile: “Mi è venuto fuori un giro ottimo ed è molto positivo iniziare un venerdì in questo modo. Ma domani è il giorno in cui bisogna cercare un obiettivo chiaro e realista, ovvero provare a stare in seconda fila”.

Ma Marquez non guarda tanto alle posizioni di vertice quanto alla classifica mondiale, che lo vede in lotta per il terzo posto nella generale con Enea Bastianini: “Qui tutti cercano si spingere e provano a cercare il massimo, sia Bagnaia che Martin stanno alzando l’asticella, ma noi abbiamo la nostra battaglia personale. Io ed Enea ci giochiamo il terzo posto e questo, almeno da parte mia, mi porta a rischiare abbastanza per provare a stare lì con loro”.

Proprio Bastianini ha vissuto un percorso simile a quello di Marquez in Ducati, approdando in Gresini prima per poi passare alla formazione ufficiale. Co la squadra faentina, il romagnolo ha vinto quattro volte, una in più di Marc, per ora. L’obiettivo è quello di raggiungere e superare il rivale in campionato? “No, ha più vittorie, ma è un dato irrilevante che vi ricordate solo voi perché sto qui, ma non se ne ricorda nessuno. Chiaramente, se posso vincere quattro gare è meglio che vincerne tre”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“La cosa importante è continuare con la stessa costanza che sto mostrando, dall’Austria ho compiuto un passo in avanti in tutte le piste. Con quella base della moto siamo stati su tre piste diverse e non abbiamo dovuto toccare praticamente nulla, solo dei dettagli. Questo ti fa partire molto meglio il venerdì, hai meno margine di miglioramento e puoi concentrarti sul lavorare e sullo studiare le gomme, quando prima eri con la lingua di fuori per entrare in Q2”, ha spiegato il portacolori Gresini, che ora è costantemente in lotta con i primi.

Nella MotoGP attuale, dove bisogna essere efficaci sin da subito, aver trovato il feeling con la moto già dal venerdì è un aspetto da non sottovalutare: “È chiaro che meglio ti senti, più veloce vai. Più sei avanti e meno commetti errori, perché hai la velocità e la capacità di gestire i momenti. Ma ancora mi manca un ultimo pezzetto per provare ad avere un livello un pochino migliore, che è quello che stiamo cercando e il più difficile da trovare”.

Marquez può essere un arbitro di questo mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, sottraendo punti a uno e favorendo l’altro come abbiamo già visto in precedenza. Tuttavia, il pilota di Cervera non crede sia possibile mettere pressione ai due contendenti al titolo, che nonostante tutto fanno la differenza: “Impossibile. Sono due piloti. Se fosse solo uno, forse… Ma con due piloti, penso che ci sia più probabilità che commetta un errore io piuttosto che loro. Oggi sono andato un po’ oltre, poi ho fatto un altro giro e ho abbassato un po’ perché ho visto che mi veniva il giro. Perdo soprattutto nel T2 e nel T1, poi recupero un po’ nel mezzo, ma prendendo troppi rischi. Perdo un po’ in accelerazione, ma è il concetto della moto che ho quest’anno. Tutte le GP23 su questi rettilinei così lunghi perdono un po’, ma nel misto si recupera”.