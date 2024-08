MotoGP | Marquez più vicino ai rivali: "Siamo solo un passo indietro"

Un avvio di weekend difficile, quello di Marc Marquez al Red Bull Ring, almeno guardando la prima sessione di prove libere. L’otto volte campione del mondo è però riuscito a raddrizzare il Gran Premio d’Austria sin da subito, perché è passato dal 18° tempo del turno mattutino alla quarta posizione, con Q2 diretta, del pomeriggio.

La classifica dei tempi non rende giustizia al potenziale dell’alfiere Gresini, che è stato condizionato da una pioggia di bandiere gialle esposte proprio nel momento dei suoi time attack. Tanti tempi cancellati per il pilota di Cervera, che si è ritrovato nelle posizioni di rincalzo al termine delle FP1. In aggiunta, si era messo in mezzo qualche problema che però è stato risolto per la sessione pomeridiana.

“Se guardiamo i tempi che mi hanno cancellato, sarei stato quarto”, sottolinea Marquez al termine del venerdì al Red Bull Ring. “Non avevo tanto ritmo, ma sappiamo perché e il team è riuscito a risolvere tutto per la seconda sessione. Abbiamo avuto un problema ai freni simile a quello di Austin, ma nel pomeriggio sono stato più costante. Se inizi con una buona base, il fine settimana ti cambia totalmente”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Restare in sella, mantenere la calma e lavorare tranquillo è stata la chiave per acquisire sempre più fiducia: da inizio stagione, Marquez sostiene che partire bene il venerdì è già gran parte del lavoro fatto per il weekend e la giornata odierna ne è stata la conferma: “Una delle cose che mi ha aiutato oggi è stato prendere le cose con calma, ci sono state molte bandiere gialle, ma non mi sono fatto condizionare. Non essere caduto prendendo fiducia con una messa a punto buona mi ha permesso di lavorare su piccoli dettagli”.

Nonostante la fiducia del venerdì al Red Bull Ring, il pilota Gresini non si sente ancora in lizza per vincere. Sostiene infatti di essere ancora indietro rispetto ai rivali, anche se in Austria ha ridotto il gap dai favoriti, in cui inserisce anche Enea Bastianini, nonostante gli abbia finito davanti oggi: “Avevo la sensazione di essere due o tre passi dietro ai primi, invece qui siamo solo un passo indietro. Bagnaia e Martin veloci? Anche Bastianini ha avuto ritmo con le gomme usate, le GP24 stanno andando molto bene, ma noi siamo molto vicini”.

Il segnale di incoraggiamento maggiore viene anche dal fatto che Marc non ha avuto bisogno di scie per fare il proprio tempo. Tuttavia, non esclude di cercare un traino se dovesse averne bisogno: “Oggi nell’ultimo run sono riuscito a fare il tempo da solo, ma se domani dovrò seguire qualcuno per stare più avanti, lo farò. Oggi mi sono sentito bene, mi sono sentita abbastanza a mio agio per fare il tempo da solo, non avevo bisogno di avere quel riferimento. Obiettivo? Firmerei per fare una seconda fila”.