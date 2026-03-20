MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

Come accade in ogni Gran Premio, giovedì Marc Marquez ha iniziato la giornata con un atteggiamento di grande modestia. Ha, affermando che quella straordinaria capacità di adattamento che lo ha sempre contraddistinto, e che gli ha permesso di stare davanti a tutti per quasi tutta la sua carriera nel Motomondiale, si è affievolita a causa dell’età, per aver accumulato un’esperienza che va a discapito dell’incoscienza.

È bastato un giorno perché tutto il paddock si convincesse che il pilota della Ducati ha ancora il suo istinto di sempre, così come la sua qualità camaleontica di adattarsi meglio di chiunque altro all'ambiente che lo circonda.

Con l'asfalto nelle peggiori condizioni possibili, né del tutto asciutto né abbastanza bagnato da ricorrere alle gomme scanalate, il #93 ha approfittato dei primi 20' di prove libere, senza pioggia, per assicurarsi l'accesso diretto alla Q2, già all'ottavo giro dei 17 che ha completato in totale. Il suo tempo è stato di un decimo più lento di quello di Johann Zarco, uno dei piloti più competitivi sul bagnato, come ha dimostrato chiaramente la sua ultima vittoria, lo scorso anno, a Le Mans.

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"È stata una giornata di improvvisazione, sia perché si trattava di una pista nuova sia per le condizioni che abbiamo trovato; e queste circostanze sono il mio punto di forza. Per questo è stata una buona giornata", ha riassunto Marquez, che poi ha fatto un'analisi dettagliata del tracciato dividendolo in due zone distinte.

"Questa pista richiede due stili di guida diversi. Il settore 1 è fluido, tipo Montmeló o Malesia, circuiti che non mi riescono bene. E poi ci sono i settori 2 e 3, più tecnici, in cui devi essere più preciso".

Marquez ha superato a pieni voti la prova, in una giornata positiva che ha avuto la sua dose di difficoltà, soprattutto perché un errore, su un tracciato così veloce, specialmente nel primo settore, avrebbe potuto comportare conseguenze catastrofiche, vista la fragilità della spalla destra.

"Fisicamente mi sono trovato bene, perché è stata una giornata ‘leggera’ a causa dell’acqua. Mi sono sentito bene, molto solido in sella alla moto, mentre in Thailandia la sensazione era di debolezza", ha ammesso il catalano, che ha sottolineato la necessità di andare con molta cautela, soprattutto nel primo settore, per evitare un'eventuale caduta.

"Preferisco una gara sul bagnato piuttosto che nelle condizioni del pomeriggio. Il rischio di farsi male è molto alto, soprattutto in quel primo settore, dove si va molto veloci".