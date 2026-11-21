Commento

MotoGP Portogallo

MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia

Marc Marquez sembrava davvero ad un passo dalla sua decima corona, ma un errore a 3 giri dal termine ha rimandato la festa a domani. Anzi, l'ha spostata in casa Aprilia, dove la vittoria di Bezzecchi, che a Portimao ha finalmente sfatato il tabù della Sprint, ha regalato al marchio veneto il titolo Team, il primo della sua storia in MotoGP.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 21 nov 2026, 17:03

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez è umano e ne abbiamo avuto la prova oggi a Portimao. Avendo a che fare con lui, tutti davamo praticamente per scontato che quella da sbrigare nella Sprint del Gran Premio del Portogallo fosse una pratica fin troppo semplice per il pilota della Ducati.

Tuttavia, dopo essere riuscito a non commettere neppure un errore dal Mugello, dove ha fatto il suo ritorno in seguito all'ennesima operazione alla spalla destra, il #93 questa volta ha deluso i suoi tifosi proprio sul più bello. In Algarve era tutto pronto per la festa per il suo decimo titolo iridato, l'ottavo in MotoGP, ma per il momento è stata rinviata almeno fino a domani.

Per chiudere i conti oggi, Marc avrebbe dovuto ottenere almeno due punti in più rispetto a Jorge Martin (per mettere fuori dai giochi Marco Bezzecchi gli sarebbe bastato un solo punto) e a tre giri dal termine l'impresa era ad un passo, perché il ducatista occupava una terza posizione solitaria e il suo rivale invece faticava in settima.

Giove Pluvio però ci ha messo lo zampino, perché la pioggia ha cominciato a cadere, leggera ma insidiosa, sul saliscendi portoghese, creando delle condizioni ideali per un errore. Il problema è che nessuno si sarebbe aspettato che a sbagliare sarebbe stato proprio Marquez, che era l'unico che aveva qualcosa da perdere.

Invece Marc ha lasciato tutti increduli quando l'anteriore della sua Desmosedici GP si è chiuso alla curva 7, concludendo nella ghiaia della via di fuga il suo secondo match point. Quello che lui stesso aveva indicato come il primo vero, visto che gli sarebbero bastati pochi punti per concretizzarlo e che oggettivamente quello di due settimane fa in Qatar era molto complicato da concretizzare.

"È stato un errore, la cosa positiva è che stiamo bene fisicamente, perché in una caduta ci sono sempre dei rischi. Ha iniziato a piovere, cosa che tante volte ci ha aiutato e questa volta invece sono scivolato", ha tagliato corto Marc, che non ha voluto dare troppo peso all'accaduto.

Anzi, il pilota di Cervera ha trovato addirittura la forza di scherzarci sopra: "Dobbiamo vedere il lato positivo, vincere il sabato e con una gara anticipata di mezz'ora, molta gente forse non se ne sarà nemmeno accorta, non l'avrebbero vista. Domani ci vedrà più gente".

In effetti, non è il caso di fare drammi, perché il titolo rimane ad un passo. Dopo la caduta di Marquez, Martin infatti non è riuscito a fare meglio del quinto posto e quindi rimane distanziato di 55 punti. Questo vuol dire che domani al nove volte iridato basterà piazzarsi almeno nono nella gara lunga di domani per evitare che la contesa si sposti a Valencia. E quello pare un risultato più che abbordabile.

Aprilia festeggia la vittoria del titolo dei team

Foto di: Aprilia Racing

La cosa curiosa, però, è che nella giornata in cui tutti eravamo pronti a celebrare Marquez, alla fine a fare festa sono stati i rivali dell'Aprilia. Grazie al risultato della Sprint, infatti, la Casa di Noale ha conquistato il titolo Team, che è il 55° della sua storia, ma soprattutto il suo primo nella classe regina.

Un bel riconoscimento per la squadra diretta da Massimo Rivola, che premia il salto di qualità evidente mostrato in questa stagione, conquistando 7 vittorie domenicali e 5 nelle Sprint, tenendo fuori dal conteggio quelle ottenute dalle RS-GP del Trackhouse Racing.

Ma potrebbe anche non essere finita qui, perché anche nella classifica Costruttori ora ci sono solo 3 punti a separare il marchio veneto dalla Ducati. E con un Marco Bezzecchi che sembra aver finalmente ritrovato la forma di inizio stagione, togliendosi anche il peso della tanto inseguita prima vittoria nella Sprint, il bis iridato sembra veramente alla portata.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"





MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa





MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°



MotoGP



MotoGP



Portogallo



5 h



MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°

More from

Jorge Martin





MotoGP | Martin: "Se non sei al 100%, è difficile andare forte a Portimao. Speravo di avere qualcosina in più"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



22 h



MotoGP | Martin: "Se non sei al 100%, è difficile andare forte a Portimao. Speravo di avere qualcosina in più"





MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°





MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026



MotoGP



MotoGP



Portogallo



56 min



MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026





MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1



MotoGP



MotoGP 4 h



MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1





MotoGP | Bezzecchi: "Se mi sento più leggero? Avrei preferito sentire ancora il peso della lotta"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



23 h



MotoGP | Bezzecchi: "Se mi sento più leggero? Avrei preferito sentire ancora il peso della lotta"

Ultime notizie





MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



6 min



MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia





MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



40 min



MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"





MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



56 min



MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026





MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti