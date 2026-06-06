MotoGP | Marquez: "Per fortuna Acosta non corre con una Ducati, almeno per ora"

Il sabato di Balaton Park è andato alla grande per Marc Marquez, con la pole position e la vittoria nella Sprint del Gran Premio d'Ungheria, la terza che conquista quest'anno e la 18° in assoluto, proprio come Jorge Martin, con il quale condivide la vetta nella classifica storica di queste gare brevi. Con questi 12 puntini, Marc raggiunge Pecco Bagnaia nella classifica generale, settimo, e si porta a 97 punti dal leader, Bezzecchi, con ancora tanta strada da fare.

"Come ho detto venerdì ero in modalità eco, cercando di risparmiare energia, stamattina ho dato il massimo perché se parti primo in griglia hai molte più possibilità. La strategia era partire forte e poi gestire. E' andata bene, domani vedremo se riusciremo a rifarlo, ma sarà più difficile", ha spiegato Marc nel parco chiuso, poco prima di tornare sul podio.

"La strategia era chiara: se fossi arrivato davanti alla prima curva volevo fare tre giri veloci, spingendo come se fosse una Q2, senza risparmiare le gomme; quando ho visto che avevo un secondo e mezzo o due di vantaggio, ho deciso di dosare e risparmiare le forze per domani, perché ne avremo bisogno", ha aggiunto il pilota della Ducati.

Una vittoria per Marc che arriva solo un mese dopo l'intervento chirurgico e che viene vista come un nuovo ritorno del campione. "Ci stiamo lavorando, questo circuito, avendo più curve a sinistra, mi riesce bene, abbiamo fatto un piccolo balzo in avanti perché all'inizio della stagione non andavano bene nemmeno nelle curve a sinistra, ora dobbiamo migliorare in quelle a destra, ma arriverà tutto", ha aggiunto.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez ha battuto il record della pista a Le Mans e ha fatto registrare i due giri più veloci questo sabato in Q2. "Il fatto di guidare una moto e capire di cosa ha bisogno ti permette di superare altri limiti, ma a volte non è bene esagerare troppo, perché vai più lento. L'importante è continuare a migliorare, questo risultato non significa che in tre giorni sia cambiato fisicamente, significa solo che è un circuito con più curve a sinistra. Ho ancora della strada da fare, ma bisogna godersi questi momenti, perché sono quelli che ti danno la carica per continuare a provarci".

A poco a poco, l'obiettivo di Marquez è tornare ad essere il pilota che era prima dell'infortunio in Indonesia dello scorso anno. "Se tornerò ad essere come nel 2025? L'unica cosa certa è che ci proverò: preferisco morire sulla riva, ma almeno provarci. Ma ora la spalla va messa sotto ghiaccio", ha scherzato.

Ora che Marc è uno dei piloti più esperti della griglia, deve abituarsi a vedere i giovani che avanzano: "Oggi guardavo la prima fila della griglia e avevo 10 anni di più rispetto ad Acosta e 11 più di Aldeguer. I giovani arrivano, succede a tutti, la transizione naturale è che i giovani ti spingano. E arriverà un momento in cui, invece di spingerti, ti metteranno da parte".

Marquez sapeva che sabato non gli conveniva una battaglia con Pedro Acosta, da qui la sua strategia che si è rivelata millimetrica. "Come ho detto al Mugello, per fortuna Acosta non corre con una Ducati, per il momento. C'è anche Bezzecchi, ma noi facciamo la nostra gara e soprattutto voglio divertirmi. Ho avuto molti anni di pressione e ora voglio anche godermi questo sport", ha concluso il #93.