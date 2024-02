MotoGP | Marquez: "Ora non sono abbastanza veloce per pensare al titolo"

Quello di Sepang non è stato un test facile e positivo fin qui per Marc Marquez, che dopo undici stagioni come pilota numero uno del team ufficiale Honda, ha lasciato tutto per approdare al Gresini Racing, un team satellite della Ducati Gresini, dove condivide il box con il fratello Alex.

Nella sua prima stagione lontano dalla HRC, Marquez sta cercando di adattarsi a un nuovo modo di lavorare e, soprattutto, ad un tipo di moto completamente diverso, soprattutto per quanto riguarda il comportamento dell'anteriore, un fattore vitale per lo stile di guida dello spagnolo.

Martedì, nella prima giornata dei test di Sepang, Marc ha avuto molti problemi tecnici, dovendo rientrare al box per la service road, completando solo 47 giri, per lo più nel pomeriggio. Ottenendo nel penultimo giro lanciato il suo miglior tempo (1'58"621), che lo ha piazzato al 9° posto della classifica dei tempi.

Mercoledì, Marc ha chiuso la giornata con 72 giri completati (è quello che ne ha fatti più di tutti) e un miglior tempo di 1'58"118, mezzo secondo più veloce del giorno precedente. Ma ha chiuso al 14° posto in classifica, molto, molto lontano dalle aspettative che si sono create intorno alla sua nuova tappa con la Ducati.

"Sono abbastanza contento di com'è andata oggi", ha riassunto Marquez a fine giornata. "Forse ho fatto troppi giri e domani lo sentirò. Ma ora devo guidare per capire la moto. In termini di ritmo non è male, ma sul giro mi è più difficile capire come ottenere il tempo con questa moto", ha spiegato il pilota spagnolo.

Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Anche mio fratello ha fatto più fatica", ha aggiunto, riferendosi ad Alex Marquez, suo compagno di squadra, che è stato più veloce di lui sia oggi (1'57"672) che ieri.

La teoria secondo cui la Ducati è una moto più nobile e facile da guidare rispetto alla Honda sembra essere vera fino a un certo punto quindi.

"Tutte le moto sono facili finché non si cerca il tempo. Ma in quegli ultimi decimi di secondo entrano in gioco i campioni del mondo che guidano quella moto. Ma la moto va bene, mi sento a mio agio", ha ammesso.

Il nono posto di martedì sulla classifica dei tempi ha lasciato il posto a un 14° posto che ha smorzato gli animi dei tifosi del pilota di Cervera.

"L'ho detto alla presentazione: le aspettative sono molto alte, ma io vengo da tre anni molto difficili. Ci saranno gare in cui arriverò decimo e farò fatica a passare la Q1. Quello che mi aspettavo era questo; quello che è successo a Valencia non era normale", ha detto, riferendosi ai test di novembre, nel quale si era classificato quarto.

"In questo momento non sono abbastanza veloce per pensare al Mondiale", ha ammesso il pilota catalano, che ha ancora questo giovedì e i test in Qatar, il 19 e 20, prima del primo Gran Premio della stagione, sempre a Lusail, il 10 marzo.