MotoGP | Marquez: "Olè per Martin, per un Mondiale devi provare tutto"

Nel suo ultimo Gran Premio con la Honda, Marc Marquez ha una motivazione in più per cercare di ottenere un buon risultato. Se possibile un podio domenica, da condividere con il suo team di lavoro, i suoi meccanici, i suoi amici che sono stati con lui negli ultimi dieci anni alla HRC.

Il catalano non poteva iniziare meglio il weekend, piazzandosi tra i più veloci e qualificandosi per la Q2. Finora il piano è stato rispettato e con le sensazioni che ha provato oggi non può escludere un podio. "Se la gara fosse domani mattina non lo escluderei, con il ritmo del pomeriggio potremmo pensare a una top five, persino ad un podio", ha spiegato Marc al termine della giornata.

"Ma credo che domani tutti cominceranno ad andare più forte, già dalle FP1 alla sessione del venerdì pomeriggio c'è stato un salto. Io ho sempre avuto la facilità di arrivare al limite molto velocemente, ed è quello che ho fatto oggi nelle due sessioni, poi sono rimasto lì. Tutto dipenderà dalle qualifiche: se faremo una buona Q2, con il ritmo e l'intensità di oggi, vedremo se riusciremo a fare meglio delle ultime gare", ha aggiunto.

Le domande a Marc si sono subito rivolte alla lotta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo, e alla guerra psicologica dello spagnolo nella parte finale delle prove pomeridiane, nelle quali l'italiano è rimasto fuori dalla Q2.

"Olè per Martin, e questo è tutto. È all'interno delle regole e del limite. Sono sicuro che ci sarà chi dirà che non gli piace, ma per vincere un Campionato del Mondo devi guadagnarti da vivere in ogni modo possibile. Martin questo fine settimana è indietro e quello che deve fare è cercare di destabilizzare Pecco in ogni modo possibile, sempre restando all'interno del limite e delle regole", ha detto.

"Ed è quello che ha fatto, o che mi hanno detto che ha fatto, perché non l'ho visto, ma ne ho sentito parlare. Ha funzionato bene e domani Pecco avrà del lavoro in più da fare. Nelle gare Jorge dovrà fare lo stesso, e vedremo come si comporterà Bagnaia. Alla fine questo è il motociclismo e a chi piace va bene, a chi non piace va bene lo stesso", ha detto con energia.

Photo by: Miquel Liso Marc Márquez, Repsol Honda Team

Tornando sul piano personale, gli è stato chiesto se avesse intenzione di dare tutto o se preferisca concludere il weekend in sella alla sua Honda.

"Vorrei finire la gara, l'anno scorso ho detto che o prendevo tutto o finivo in infermeria, ed è finita male. Quest'anno, in gara, può succedere di tutto, ci prenderemo dei rischi perché tutti andranno molto forte, perché Martin andrà molto forte e tutti vogliono andare forte. Vorrei finire la gara, ma se non la finissi, il mondo non finirebbe".

Quando poi gli è stato domandato se approfitterà del momento per cercare di vincere la Sprint o se preferirebbe un podio domenica, è stato chiaro.

"Preferisco un podio domenica che vincere sabato. Non dico che sia l'obiettivo, perché la nostra è una moto critica, oggi tutte e tre le Honda sono cadute. Quindi non è facile, ma è quello che vorrei".