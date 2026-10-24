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MotoGP | Marquez: "Oggi ho dovuto giocare tutte le carte a mia disposizione per vincere"
Sabato perfetto per Marc Marquez, con una pole stratosferica sul bagnato e la vittoria in una Sprint testa a testa con Jorge Martin, che ha spinto all'errore e che ora precede di 10 punti nella classifica generale.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 24 ott 2026, 06:13
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Marc Marquez ha chiuso l'ultimo sabato a Phillip Island con un bottino pieno: pole, vittoria nella Sprint e uno zero per il suo grande rivale, Jorge Martin, caduto mentre stava lottando con lui per la vittoria ed autore di un errore che lo ha portato all'infermeria del circuito mentre il suo rivale festeggiava la nona vittoria sprint della stagione, la metà di tutte quelle disputate. Ora, Marquez torna a dominare il campionato con dieci punti su Martín e 50 su Marco Bezzecchi, che ha potuto chiudere solo quarto al traguardo.
"È stata una gara da lotta per il titolo, oggi Martin era più veloce di me, ho cercato di difendermi con tutto quello che potevo, di superarlo per difendermi, ma lui riusciva a sorpassarmi. Con un altro pilota non avrei rischiato così tanto. Però, prima di tutto, spero che stia bene perché mi hanno detto nel team che hanno dovuto portarlo al centro medico. Poi, quando è caduto, abbiamo cercato di gestire l'arrivo del gruppo da dietro con Alex (suo fratello) per prendere i 12 punti", ha riassunto Marc nelle sue prime impressioni post gara, quando non sapeva ancora dell'infortunio del rivale.
"Ho capito perfettamente che Martin era molto più veloce quando ha fatto lui il giro davanti in 1'27" basso. Con questo ritmo io non potevo competere, ieri nel time attack ho fatto 26"9 come giro veloce. Quello che facevo era cercare di superarlo e difendere gli angoli, in modo che se mi passava in curva andasse lungo per poterci riprovare. Ho fatto ricorso all'esperienza, oggi ho tirato fuori tutte le carte del mazzo per ottenere i 12 punti, ma entrambi eravamo davvero al limite e chiunque avrebbe potuto vincere", ha sottolineato.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Si avvicina la fine della stagione e tutti i circuiti e i punti saranno importanti, bisogna sempre attaccare, ma alcuni sono più favorevoli di altri. In Australia, essendoci tante curve a sinistra, va bene, mi trovo a mio agio, sento il feeling con la moto e questo mi permette di tirare fuori più di quanto avessi, perché oggi Martin era più veloce di noi, ma siamo riusciti a difenderci nel modo migliore", ha insistito.
Marquez ha dato un colpo al campionato e ora guida il Mondiale con 10 punti, il suo vantaggio più grande di tutta la stagione, e per la gara di domani è prevista pioggia, con cui ha ottenuto una pole stratosferica questo sabato.
"Speriamo domani di poter completare il fine settimana con 25 punti, o con il podio. Oggi la pista era così così, domani dicono che ci sarà pioggia, molta più acqua, sarà più critico e può cambiarti il feeling. L'importante qui, come sempre, è adattarti il più rapidamente possibile alle condizioni che trovi", ha avvertito lo spagnolo su una gara che per lui rappresenta una grande occasione, visto che "Martinator" non potrà essere della partita, avendo riportato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale nella sua caduta.
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