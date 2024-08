MotoGP | Marquez: “Oggi ero perso, top 10 unica cosa positiva”

Nel 2024 ci si aspettava il grande ritorno di Marc Marquez: dopo le difficoltà causate dall’infortunio prima e dal gap tecnico della Honda, l’arrivo in Ducati sembrava una rinascita. In qualche modo è stato così, tuttavia la vittoria ancora manca all’appello e, nonostante alcune soddisfazioni che si è tolto, non sono mancati i momenti di difficoltà. Uno di questi lo stiamo vivendo a Silverstone, dove non si è sentito a suo agio in sella alla moto, mettendo a segno quello che considera uno dei peggiori venerdì della stagione.

La classifica dei tempi può ingannare, perché vede l’alfiere Gresini qualificato direttamente alla Q2 grazie alla decima posizione finale. Tuttavia, ciò che emerge dalle dichiarazioni dell’otto volte campione del mondo al termine del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna è insoddisfazione: “La top 10 è stata l’unica cosa positiva della giornata, che non è stata buona”.

“Non sono contento, forse è stato forse uno tra i peggiori venerdì. Ci sono stati venerdì in cui sono stato anche fuori dalla Q2, ma avevo buone sensazioni sulla moto. Invece già dal primo giro della FP1 andavo al contrario di tutto. Dovevamo reagire durante la giornata, lo abbiamo fatto e abbiamo salvato la top 10 per un pelo. Ma per domani dobbiamo lavorare molto se vogliamo stare tra la quinta e la decima posizione. Non possiamo ambire a più di così perché al momento siamo molto lontani”, riconosce Marquez.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Alle difficoltà tecniche, si è aggiunta anche una scivolata nella sessione mattutina, che ha un po’ scombinato i piani nel box Gresini. Il pilota di Cervera è caduto alla Stowe, fortunatamente senza conseguenze, e spiega il motivo: “La moto può andare veloce, al primo run delle FP1 mi sono sentito scomodo, alla seconda siamo migliorati un po’. Alla terza non so se guidassi al limite mio o della moto. Ho provato a spingere un po’ di più, ma ero in difficoltà. Questa caduta ci ha fatto cambiare un po’ i piani anche per il pomeriggio. Abbiamo migliorato andando in una direzione che mi ha fatto sentire un po’ meglio, ma per domani dobbiamo fare un altro passo”.

“Il venerdì è sempre stato un po' faticoso per me quest'anno, soprattutto perché dobbiamo lavorare molto sulla base dell'elettronica, perché è vero che abbiamo qualche differenza rispetto all'anno scorso, ma ogni pilota ha il suo stile con il freno posteriore, con tutto… Dobbiamo lavorare molto sui dettagli. Quando mi sentirò meglio con l'elettronica, allora inizierò ad essere più veloce sul giro secco. Ma sì, questo può succedere. E non sarà l'ultimo circuito in cui farò fatica. Anche faticando siamo a un livello molto simile a quello delle moto 2023, quindi questa è l'unica cosa positiva, ma naturalmente il mio obiettivo è cercare di lottare con le moto migliori”, spiega Marc entrando nel dettaglio delle difficoltà che riscontra durante il venerdì.

Per questo, oggi ha anche ripreso la vecchia abitudine di cercare un traino: “Oggi è stato il primo giorno in cui ho seguito qualcuno, perché mi sentivo perso, e poi in altri circuiti mi sentivo bene e sono riuscito a fare il giro da solo, mi sento meglio ad andare da solo. Ma oggi mi sono perso. Se ho la possibilità di farlo, lo faccio. Sono partito dietro ad Aleix Espargaró dalla corsia dei box, ma Aleix non spingeva, poi è arrivato Martin e l'ho seguito. Ma il mio piano iniziale era di seguire Aleix”.