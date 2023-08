MotoGP | Marquez: "Nuova mentalità? Non mi piace, ma si deve iniziare”

Un'altra caduta ha impedito a Marc Márquez di terminare il Gran Premio di Gran Bretagna, così non ha più completato una distanza di gara completa dal Sepang dello scorso anno. Il pilota Honda, dopo quanto accaduto ad Assen e, soprattutto, in Germania (in cui è incappato in cinque cadute), ha cambiato il suo approccio ai Gran Premi durante la pausa estiva.

Con questo nuovo metodo, sta cercando di non prendere rischi e di costruire da zero per provare a ribaltare la situazione disastrosa che la Casa giapponese sta attraversando in MotoGP. "Sono contento perché l'idea era quella di ritrovare la fiducia. È stato un fine settimana stabile. È vero che sono caduto, ma queste cadute possono capitare. Il problema è che ho rotto l'ala alla partenza", ha detto per capire i problemi che ha avuto per avere una moto più stabile.

Come già accaduto a Portiamo e a Le Mans, la gara di Marquez è stata fermata da una caduta, ma questa volta lo spagnolo ritiene che sia stato molto diverso: "Sono stato superato da Enea Bastianini e oggi non volevo correre rischi. Sono arrivato alla curva e ho visto che era un po' più bagnata. Mi sono spostato a sinistra, lui si è spaventato e si è spostato lì, non sono riuscito a evitarlo. Ma è una di quelle cadute che non tolgono fiducia”.

Con il naufragio della Honda nelle ultime posizioni, il marchio giapponese è aggrappato al progetto 2024, anche se Márquez sa che i miracoli dall'oggi al domani non esistono: "A Misano proveremo la moto del prossimo anno, ma come ho detto, questo è un campionato in evoluzione, e non è che possiamo dimenticarci del 2023 e puntare tutto sul 2024".

Sicuramente la cosa più interessante del fine settimana per Marc è che non si è fatto male, anche se il prezzo è un nuovo approccio molto più conservativo alle gare del Gran Premio: "Questa mentalità non mi piace, ma per tornare ad essere me stesso devo iniziare in qualche modo. Devo fare quello che ho fatto questo fine settimana, dimenticando gli schermi del tempo. Arriverà il momento di spingere”.

Un'altra novità del fine settimana è che Johann Zarco ha tutti i numeri per unirsi alla LCR-Honda nella prossima stagione, con il team di Lucio Cecchinello che sostiene che la sua esperienza può aiutare lo sviluppo della Honda. “Zarco è un buon pilota, ma qui ci sono stati molti buoni piloti", ha detto Marquez.