MotoGP | Marquez: “Nuova gomma molto diversa, va migliorata la flessibilità”

Vincitore delle ultime due gare disputate, Marc Marquez ha affrontato con tutta la calma possibile la giornata di test che si è svolta oggi sul circuito di Misano. Il pilota del team Gresini non aveva delle novità importanti da provare sulla sua Desmosedici, così ha sfruttato l’attività in pista per concentrarsi sulle prove di setup. Alla fine dell’ultimo giorno di test per il 2024, l’otto volte iridato si è piazzato in settima posizione nella classifica dei tempi, staccato di mezzo secondo dal leader di giornata Pecco Bagnaia.

“Non abbiamo provato nulla di nuovo, abbiamo girato con la moto che avevamo e abbiamo provato alcune delle cose che avevamo giù utilizzato in alcuni gran premi per scartarle e togliercele dalla testa”, ha raccontato Marquez al termine dei test di Misano. “Abbiamo testato una cosina, una sospensione per avere già le soluzioni nel caso in cui domani sorgesse un problema. Nell’ultima uscita, in cui normalmente metti insieme tutto il meglio, ho girato con la moto di ieri, questo è stato il riassunto della giornata”.

Si sa, i tempi non sono fondamentali in una sessione di test, il lavoro si è concentrato più sulla messa a punto e sul lavoro che spesso si svolge in un weekend di gara. In questo senso, Marc e il team Gresini sembra abbiano fatto un passo in avanti ottimo, visti i risultati delle ultime gare: “È più una questione di setup di base, abbiamo mosso un po’ per vedere, ma siamo subito tornati a quello che mi fa sentire a mio agio soprattutto in termini di ritmo gara. Quello che ci rimane in sospeso è ciò che voglio migliorare nelle prossime gare, ovvero migliorare il time attack”.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La giornata di test a Misano è stata l’occasione per far provare ai piloti la nuova gomma Michelin anteriore, che si vorrebbe introdurre il prossimo anno. Per i piloti titolari, era obbligatorio testarla e ognuno ha dato il proprio feedback, tra cui anche Marquez: “Ho provato la gomma nuova ed è molto diversa, uno dei cambiamenti più grandi a livello di pneumatici”.

“È molto stabile, se freni tardi comincia a funzionare bene, ma è una gomma che nei primi giri, appena esci, ti dà la sensazione che non sai andare in moto. Rendeva la moto molto pesante. Devono lavorare sulla flessibilità dello pneumatico. Chi deciderà se implementarlo? Questa è una buona domanda, non so se lo faranno tramite voti dei piloti o semplicemente lo implementeranno e basta. Non lo so”, ha sottolineato.

Uno dei temi tornato alla ribalta è il sistema di comunicazione radio che verrà introdotto in MotoGP nel 2025. Inizialmente, sarà unilaterale e prevede messaggi preregistrati dalla Direzione Gara. Marc fornisce la sua opinione su questa prima fase e scherza sulla seconda, in cui si prospetta l’idea di estendere la comunicazione anche ai piloti rendendola bilaterale: “Penso che stiano sviluppando solo il sistema di ricezione dei messaggi. La comunicazione bidirezionale? Beh, in quel caso sentiremo di tutto! Quando metti qualcosa di rigido sulla testa, le marche dei caschi devono provare e approvare. Noi piloti usiamo i tappi di spugna perché quelli rigidi si muovono in base a come ti muovi sulla moto. I piloti stanno provando dei dispositivi che non si mettono nelle orecchie, ma fuori e bisogna provarlo bene per questioni di sicurezza”.