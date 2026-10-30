Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Márquez: "Non so come sia la frattura di Martín; se è completa, ha già fatto fin troppo"

Terminate le prove del venerdì in Malesia, lo spagnolo ha ammesso di essersi concentrato sul proprio lavoro, ma tenendo anche un occhio sui rivali, in particolare quello dell'Aprilia.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 30 ott 2026, 09:49

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Marc Marquez ha subito svettato nel venerdì di lavori al GP della Malesia, ottenendo il miglior crono al mattino e, nonostante una brutta caduta senza conseguenze, confermandosi anche nel pomeriggio, davanti ai suoi rivali per il titolo.

Una giornata che lo spagnolo sperava di vivere prima dell’inizio del GP: "Avrei firmato subito per un venerdì così. Ho avuto buone sensazioni fin dal primo giro. Su questo tipo di circuiti, in alcuni anni mi sento bene fin dall’inizio, in altri ho problemi fin da subito e poi tutto il weekend risulta più difficile".

"Ma oggi, fin dal primo giro, le sensazioni sono state buone, e poi con la gomma posteriore media sono andate molto bene. E nel pomeriggio, a parte il piccolo incidente alla curva 15, che è dove corro più rischi, il resto è stato perfetto. Stamattina andava molto bene, ma qui, passando da una mescola all’altra, le sensazioni cambiano molto".

Sebbene alcuni piloti si siano lamentati delle condizioni dell’asfalto, che non è stato sistemato nonostante l’impegno assunto dal circuito nei loro confronti, Marc non lo ha considerato un problema .

"Onestamente, non noto molta differenza rispetto ai test di febbraio. È ora di procedere alla riasfaltatura, come avevamo già detto l’anno scorso, ma non è peggio rispetto ai test".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez aveva già avvertito il giorno prima che era il momento di correre dei rischi e di attaccare, come ha fatto oggi.

"È il momento di farlo. È vero che la mia forma fisica è leggermente migliorata, ma quando non ci si sente bene fisicamente a metà stagione, è più facile subire un incidente grave, come quello che ho avuto all’inizio dell'anno. Ho avuto un grave incidente ad Austin, un altro a Jerez e un altro ancora a Le Mans. Essendoci stata di mezzo una operazione, era il momento di mantenere la calma. Ma a partire dall’Indonesia, ho deciso che avrei dato il massimo e corso il rischio”.

A Márquez non sembra influire, nelle sue strategie, la condizione fisica del suo principale rivale per il titolo: "Non mi interessa. Sono in una posizione in campionato che dipende da me, quindi cerco di avvicinarmi il più possibile a prendere i 37 punti. Anche qui la Ducati sta lavorando bene con Alex e Diggia, quindi staremo a vedere. Ma siamo solo a venerdì. Come abbiamo visto in molti circuiti quest’anno, ad Assen, a Mandalika, il weekend può cambiare, quindi dobbiamo mantenere la calma".

Riguardo all’infortunio del pilota dell’Aprilia, a Marc è stato chiesto se, in base alla sua esperienza, ritenesse che il pilota madrileno si fosse affrettato a tornare in sella solo pochi giorni dopo l’infortunio.

"Non voglio esprimere un giudizio perché non so esattamente cosa gli sia successo. Non so se il radio sia completamente fratturato o se si tratti di una incrinatura, quindi non voglio entrare nei dettagli. Ma credo nel protocollo medico: se dicono che è in condizioni di gareggiare, è perché il rischio e il dolore ci sono, ma sono accettabili".

"Ma ovviamente il dolore c'è; come vediamo, Martin è un tipo tosto, ma oggi sta soffrendo. Io mi concentro sul mio lavoro, ma ovviamente tengo d’occhio i rivali. Non so se la frattura sia completa o meno, ma se lo è, ha già fatto anche troppo".

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