MotoGP | Marquez: “Non puoi pensare al podio se parti indietro”

Carica lettore audio

Su un circuito in cui i piloti affermano che sorpassare è difficile e a volte anche pericoloso per le condizioni dell’asfalto, partire molto indietro in griglia di partenza non porta a pensare a una grande rimonta. Così sarà per Marc Marquez, che scatterà dalla 15esima posizione e vede più una gara di sopravvivenza. Il pilota Honda non è riuscito a classificarsi direttamente al Q2 perché non ha segnato un buon tempo il venerdì ed è rimasto fuori dai primi dieci. La pioggia caduta durante la notte e la pista umida gli hanno impedito di migliorare i tempi, nonostante avesse chiuso le FP3 al comando.

Nel Q1, il pilota Honda ha provato il tutto per tutto, incappando anche in due cadute che lo hanno portando a chiudere la sua qualifica in 14esima posizione: “Ci ho provato quando non era possibile”, ha riconosciuto Marquez. Tutti noi piloti Honda abbiamo dei problemi che non ci aspettavamo, già dalle prime libere. Quando dico problemi inaspettati è perché nei test siamo andati bene sia io sia Takaaki Nakagami, sia Pol Espargaro sia mio fratello (Alex Marquez, ndr). Però siamo arrivati qui e non abbiamo grip al posteriore. Ma gli altri hanno la stessa gomma, quindi dobbiamo trovare il modo di poter sfruttare quella. Oggi Fabio Quartararo ha fatto lo stesso tempo dei test, quindi il potenziale della gomma è lì”.

Michelin, per le alte temperature registrate sull’isola di Lombok, ha cambiato la gomma posteriore solita, la stessa usata per i test e in Qatar, optando per una costruzione con carcassa più rigida, la stessa adottata in Austria nel 2018: “Con questa gomma posteriore ho vinto gare l’anno scorso, sì. Ma ora la moto è diversa. È chiaro che non sono messo così male da chiudere la gara in 14esima posizione. domani faremo un altro passo in avanti e recupereremo una moto che già conosco, di cui so già dove stanno i suoi limiti”.

La RC213V che ha brillato in Qatar, a Mandalika è diventata una moto instabile, che balla molto, si muove al posteriore e porta i piloti a terra. Un contrariato Marquez afferma: “Ciò che la nuova moto ha migliorato molto è il grip al posteriore, ma dal primo momento ho detto che facevo fatica a trovare il feeling all’anteriore. Con l’anteriore sapevo bene dove fosse il limite. Cadevo lo stesso, ma sapevo dove fosse, se potevo spingere di più o di meno. Oggi, per esempio, capisco la seconda caduta, ma la prima no”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Marquez vuole vedere questo weekend come un inciampo e non come un ostacolo invalicabile: “Andiamo poco a poco, non siamo nella posizione in cui vorremmo essere, ma facciamo dei piccoli passi. Oggi pomeriggio per esempio sono caduto due volte, ma sono anche stato in grado di salvare diverse cadute”.

Proprio sulle cadute, il pilota Honda ha riconosciuto che l’impazienza di passare al Q2 gli è costata cara: “Quando la pista è asciutta non andiamo bene. È vero che avrei potuto evitare la seconda caduta, ma andavo troppo carico. Sapevo che era la mia ultima occasione, nella zona sporca ho perso l’anteriore”.

Partendo dalla quinta fila, le opzioni di fare un buon risultato sono chiaramente ridotte: “Sarà una gara molto difficile, ma spero che le sensazioni siano diverse. Partendo 14esimo non posso avere la stessa pazienza che ho avuto in Qatar. Devo attaccare. Nei giri in cui attaccherò, prenderò dei rischi, vediamo se troppi. Devo rischiare per lottare almeno per la top 10. Non si può pensare al podio quando si parte 14esimo”. Infine, Marc ha voluto sottolineare l’equilibrio che attualmente regna in MotoGP, lasciando una frase che fa riflettere. “Prima, quando avevi una giornata negativa, chiudevi in terza fila. Ora sei 14esimo”.