MotoGP | Marquez: “Non potevo sbagliare, è successo. Ora è lotta a due”

Il Gran Premio dell’Indonesia ha riportato alla realtà tutti coloro che credevano possibile il nono titolo di Marc Marquez, dopo tante sofferenze. Nonostante il pilota Gresini avesse abbassato le aspettative da inizio stagione, erano in molti a non credergli pensando di poterlo vedere costantemente in lotta per il mondiale. Tuttavia, Mandalika ha dato la stangata finale alle sue opzioni, portandolo a 78 punti di distacco dal leader Jorge Martin.

Lo zero in cui l’otto volte iridato è incappato in Indonesia, lo porta in Giappone con scarse possibilità di rientrare in lotta. In una stagione tiratissima dove sbagliare anche solo una volta può costare caro, Marc è stato tradito dal motore, che ha mandato in fumo anche le speranze iridate: “Nelle fabbriche, quando si rompe un motore, si va in allerta. Sono stato in Honda molti anni ed è successa la stessa cosa. Si prova a capire il perché, se si possono prendere delle misure… Stanno analizzando tutto per vedere cosa è successo”.

Le analisi sono importanti per capire se questo problema potrà condizionare anche i due favoriti alla lotta mondiale, ma intanto Marc sostiene che le possibilità iridate sue e di Enea Bastianini siano ormai ridotte all’osso: “Sia io che Bastianini non potevamo sbagliare, perché se avessimo sbagliato saremmo rimasti fuori dal campionato. Così è stato, a lui è successa una cosa, a me un’altra, ma non aver preso punti ha fatto sì che il gap fosse troppo grande”.

“Quindi ora è una lotta a due. Per me è uguale, sapevo che sarebbe stato molto complicato, soprattutto perché dovevamo inseguire. In qualche modo mi dà una certa tranquillità per queste ultime gare, in cuicontinuerò a lavorare sui miei punti deboli confermando i forti”, spiega il pilota di Cervera, che non nasconde una certa tranquillità nel non sentirsi più tra i favoriti.

Così, Marc affronterà il Gran Premio del Giappone con calma, sapendo di voler concentrarsi sul lavoro di consolidamento dei punti forti, per poi migliorare quelli che sono i punti deboli. Sarà interessante farlo su un tracciato che è storicamente congeniale alla Ducati: “La vedo bene! Ducati frena bene, questa pista è stop&go, che è uno dei punti forti della Desmosedici”.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ma penso anche che KTM abbiano una buona opportunità di fare un buon weekend. Anche lo scorso anno, prendendo come riferimento la Sprint che era asciutta e ha offerto un riferimento migliore della gara di domenica, Brad Binder era secondo e Jack Miller quarto. Noi proveremo a fare un ottimo fine settimana, poi vedremo cosa succede”, avverte Marc, che non crede all’egemonia Ducati a Motegi, visti i trascorsi.

Tuttavia, le Desmosedici GP24 hanno ancora qualcosa in più rispetto alla versione dello scorso anno, di cui dispone Marc. Saranno dunque loro a fare la differenza? “Il maggior svantaggio rispetto alla GP24 è quando si attiva l’abbassatore posteriore: più si attiva e più hai svantaggi e qui si attiva in diversi punti. Sicuramente le 24 avranno altri punti deboli che noi proveremo a compensare. Il consumo? Quest’anno non abbiamo avuto tanti problemi, ma di solito questa è una delle piste in cui si soffre di più per via dei lunghi rettilinei”, spiega lo spagnolo.

Questo sarà il primo weekend a Motegi che Marquez non vivrà come gara di casa. Fino allo scorso anno, infatti, il pluricampione del mondo è stato assorbito dal vortice giapponese, essendo pilota Honda. Nel 2024 arriva nel Paese del Sol Levante da pilota Ducati e non si trova sommerso da impegni. Sarà, dunque, un fine settimana emotivamente particolare: “Il Gran Premio del Giappone sarà uno come tanti ora, anche se avrò un casco speciale perché sarà la gara è di casa di Shoei (la marca di caschi che usa Marc, ndr)”.

“Continua ad essere un gran premio che, a livello emozionale, mi ricorda molti momenti. Soprattutto perché ho vissuto tante giornate con Honda, è uno dei tracciati dove ho trascorso più tempo, al di fuori delle gare. Fa un po’ strano arrivare qui e non avere eventi o visite alla fabbrica il mercoledì”, conclude Marquez.