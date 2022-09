MotoGP | Marquez: "Non posso decidere oggi se correrò ad Aragon"

Carica lettore audio

61 giri, più di due volte la distanza della gara. E' questo il dato più importante con cui si è conclusa la seconda giornata dei test collettivi di Misano per Marc Marquez. Dopo aver completato 34 tornate in mattinata, il pilota della Honda ne ha aggiunte 27 nel pomeriggio, arrivando quasi a doppiare i km percorsi ieri, in quello che era il suo secondo giorno in sella alla RC213V dopo tre mesi di stop forzato per la quarta operazione al braccio destro.

Le buone notizie però non sono finite qui, perché in tutto questo l'otto volte campione è anche riuscito a realizzare un tempo di tutto rispetto: un 1'31"642, che lo ha reso il migliore tra i piloti Honda, oltre a ridurre il distacco dal miglior tempo di Fabio Quartararo, il nuovo record della pista romagnola, a poco più di mezzo secondo. E' chiaro quindi che il bilancio non possa che essere positivo.

"Sono molto contento del test, soprattutto per come mi sono sentito sulla moto. Dopo tre mesi senza salire in moto, era normale che ieri mi sembrasse tutto veloce. Oggi però abbiamo fatto un passo avanti, ho potuto girare abbastanza. E' vero che pomeriggio ero già un po' più stanco sulla moto e, a livello muscolare, mi facevano un po' male la spalla e il braccio, ma è normale", ha detto un Marc sorridente a fine giornata.

"E' difficile capire dove sono in classifica, perché gli altri avevano già fatto un weekend intero qui. Un giro però sono riuscito a farlo. Ho detto al team che volevo spingere per vedere dov'ero e il tempo è arrivato. Il passo però era molto lontano, perché facevo fatica a spingere tutti i giri. Ogni volta che uscivo dal box, ci volevano uno o due giri per scaldarmi. Ma a parte questo, sono contento, perché non mi aspettavo di riuscire a fare così tanti giri e così buoni. Ho ritrovato quelle sensazioni che mi servivano e poi ho fatto un buon tempo in confronto agli altri piloti Honda", ha aggiunto.

Questo gli ha permesso anche di iniziare ad indirizzare il lavoro della Casa giapponese per la realizzazione della RC213V 2023: "Abbiamo lavorato anche per la Honda, che era una cosa che non sapevamo se saremmo riusciti a fare. Ma oggi il feeling era buono, quindi ho potuto provare tante cose, anche se abbiamo ancora tanto lavoro da fare".

E non ha nascosto la soddisfazione per aver visto quel cambio di metodo di lavoro che aveva invocato quando era andato a toccare con mano la situazione al Red Bull Ring. "Stanno lavorando e penso che stiano cambiando mentalità. Avete visto tutti il forcellone (realizzato dalla Kalex), non credo che sia un segreto. Logicamente, i grandi cambiamenti non arrivano da un giorno all'altro. Qui comunque non abbiamo provato una vera e propria moto 2023, credo che lo faremo a Valencia. Però il puzzle si sta formando piano piano e adesso dovevamo raccogliere informazioni".

Infine, non poteva mancare la domanda da un milione di dollari, ovvero se i riscontri di questo test lo abbiano convinto o meno a provare a correre ad Aragon. Per prendere una decisione definitiva però è ancora presto. Quella dovrebbe arrivare alla fine di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima, perché Marc non ne vuole sapere di andare solo per fare presenza.

"Se decido di andare ad Aragon, è per fare la gara, non ha senso fare le prove e basta. Se decidi di andare ad un GP, è per farlo tutto. Non posso dirlo adesso, perché se la gara fosse domani, non la finirei. Devo vedere come andranno le cose nei prossimi due o tre giorni, se il mio fisico farà un passo avanti o se ci sarà dolore. Dobbiamo aspettare, ma se c'è una possibilità di andare ad Aragon, ci proverò. Però non posso decidere oggi, perché prima voglio essere certo di poter finire la gara", ha concluso.