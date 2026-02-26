MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

Dall’esterno può sembrare che per Marc Marquez vincere quest’anno non sarà una passeggiata come la scorsa stagione, quando al debutto con il team ufficiale Ducati aveva letteralmente travolto i rivali, conquistando il titolo con cinque gare d’anticipo nonostante una brutta lesione alla spalla che lo aveva costretto a saltare la parte finale del campionato.

Nonostante la sensazione che il livello si sia riequilibrato, Marquez è comunque risultato tra i più veloci della pre‑stagione, e questo pur essendo ancora in fase di recupero dalla spalla e alle prese con una gastroenterite negli ultimi due giorni di test a Buriram, dove questo fine settimana scatterà il campionato.

"​Sono carico. La gastroenterite, con un po’ di Fortasec, si è attenuata. Però è vero che poi ti lascia il corpo svuotato, e durante il test era impossibile recuperare. Ma ieri, mercoledì, avevo già ritrovato energia", ha rassicurato il pilota Ducati, ormai pronto per l’inizio della stagione domani, venerdì.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Una delle incognite che Marquez ha chiarito nei test di Buriram riguarda l’aerodinamica con cui affronterà l’inizio del campionato, tenendo conto che Ducati può introdurre un solo aggiornamento nel corso della stagione. "La verità è che comincerò con un’aerodinamica 2024. L’anno scorso avevo finito con quella 2025, ma tutto ha un perché", ha lasciato intendere.

"Non dico che non tornerò a usare la 25 durante la stagione. Ma in questo momento devo guidare in un modo per cui l’aerodinamica 24 mi aiuta un po’ più della 25. E vedremo", ha puntualizzato. Il concetto della moto è cambiato un po’. Il modo di guidarla. E lì è necessario adattare l’aerodinamica affinché offra più rendimento", ha proseguito nelle sue riflessioni.

È evidente che questo cambiamento si possa leggere come una conseguenza della lesione alla spalla. "Beh, al momento non ho la forza dell’anno scorso. Quindi ho bisogno di una moto che giri un po’ di più, che stia più sulla linea corretta e che non debba forzarla tanto come l’anno scorso con il gradino aerodinamico", ha rivelato il campione.

"La lesione in Indonesia non è stata uno scherzo"

Come aveva già spiegato durante il test, Marc ora non sa quale sia il suo cento per cento fisico. "Non so quale sarà il 100%, quindi stiamo migliorando. Sento che c’è ancora margine di miglioramento".

Marc Márquez sufrió hasta cuatro caídas durante la pretemproada, tres en Buriram Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Evidentemente, la lesione in Indonesia non è stata uno scherzo. All’inizio sembrava che avrei recuperato in fretta e che avrei potuto essere a Valencia, ma mi hanno detto molto presto che sarebbe stato un inverno duro. Ora però stiamo ancora cercando il 100% dopo questa nuova lesione".

Uno dei principali rivali di Marc quest’anno sarà, senza dubbio, suo fratello Alex Marquez. "Alex l’anno scorso ha fatto una grande stagione con una moto satellite, quest’anno ha una moto ufficiale. Quel mezzo decimo sul dritto qua e là ora ce l’ha. Ha già guadagnato quel decimo alla fine del giro, cosa che non è facile. E Alex è capace di tutto, come ha dimostrato l’anno scorso. È stato il più veloce in Malesia. E qui è stato anche uno dei tre o quattro più rapidi", ha ricordato.

Marc non ha voluto entrare nel tema del futuro e del rinnovo con Ducati. "Vedremo, avremo tempo per parlarne. Ma al di là di questo, sono fedele alle mie dichiarazioni. E una delle cose che ho imparato nel 2020 è che non devi prendere decisioni quando sei infortunato", ha sottolineato.

"Quando ero infortunato, non ero in grado di prendere decisioni con calma. Siamo tutti allineati con Ducati, avevo bisogno di tornare sulla moto, sentire come miglioravo fisicamente. E tutto è in linea per avere un bel futuro", ha pronosticato.

"Se sono in griglia è per lottare per un Mondiale. L’anno scorso ero più prudente. Quest’anno dobbiamo difendere il titolo. Ci sono tre piloti, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Alex, e Pedro Acosta ogni tanto, ma che è capace di tutto, che ce lo renderanno molto difficile", ha concluso il catalano.