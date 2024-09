MotoGP | Marquez: "Nel 2019 il valore di una vittoria non era niente, ora è tantissimo"

Le vittorie non hanno tutto lo stesso valore e una ti può emozionare ancora tantissimo, anche se nel tuo palmares hai già otto titoli Mondiali. Non notare l'emozione nel viso di Marc Marquez dopo aver ritrovato un successo che gli mancava da oltre 1000 giorni, infatti, era impossibile. Ieri aveva già fatto capire che fosse a portata di mano, dominando la Sprint del Gran Premio d'Aragon di MotoGP.

Oggi però il portacolori del Gresini Racing ha concesso il bis nella gara vera e propria ed è stato davvero come sfatare una maledizione. Dopo il grave infortunio del 2020 e la crisi tecnica della Honda, il passaggio alla Ducati gli ha restituito la competitività, ma gli era sempre mancata la zampata per tornare a prendersi il gradino più alto del podio.

Sul saliscendi alle porte di Alcaniz però è sempre stato un maestro e il grip precario offerto dal nuovo asfalto ha creato le condizioni ottimali per dare la caccia a questo trionfo e Marc non se l'è fatta sfuggire, dominando dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi, sotto alla quale si è presentato con quasi cinque secondi di margine sugli inseguitori. Il resto è stato tutta emozione.

"Si vedeva che questa vittoria stava arrivando, quindi è stato molto difficile tenere la concentrazione al massimo negli ultimi cinque giri. Ho iniziato a pensare a tutto quello che abbiamo fatto con il mio team, con la mia gente, tutti quelli che mi hanno aiutato durante il mio periodo più difficile. Nel 2019 il valore di una vittoria era niente, adesso è tantissimo, perché ti regala questa emozione. Ho provato di tutto per essere competitivo ed esserci riuscito quindi è una grande soddisfazione", ha detto Marquez appena arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quando poi gli è stato domandato se questa affermazione meriti un posto speciale tra i più importanti della sua carriera, il #93 non ha avuto dubbi: "Assolutamente sì, perché dopo 1000 giorni ti dimentichi cosa voglia dire vincere. Penso che il mio corpo ancora non si sia riabituato (ride). Però è una vittoria che ho cercato tanto. L'anno scorso ho scommesso tutto decidendo di venire al Gresini Racing per salire sulla moto migliore. Come ho detto, non stavo vivendo con l'ossessione della vittoria, ma avevo ancora tanta voglia di vincere e quella è stata la cosa più importante per continuare ad allenarmi e non mollare mai".

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In questa stagione c'erano già state altre occasioni nelle quali aveva dato la sensazione di essere pronto per la vittoria, ma non era ancora riuscito a concretizzare. E' per questo che oggi c'è grande soddisfazione.

"Sono d'accordo ed è per questo che ero tranquillo. Quest'anno ho visto tante volte la vittoria molto vicina. Sia ad Austin che in Germania, dove ho pagato un errore che ho commesso al venerdì. Ma sono stato veloce anche a Jerez, a Le Mans e dopo l'Austria arrivavo qua con tanta fiducia, quindi mi dicevo: 'dai arriverà, non può essere che Bagnaia e Martin tengono questo livello per 20 gare'. E' un piacere vincere qui, ma ora dobbiamo continuare a lavorare, perché questo è stato un weekend molto particolare per le condizioni della pista, anche se era così per tutti".

Dopo questa vittoria bisogna capire come cambiano le prospettive per l'ultima parte della stagione, ora che ha ripreso il terzo posto nella classifica iridata ed ha ridotto a 70 punti il gap nei confronti del leader Jorge Martin.

"Cambia che intanto non me lo chiederete più, perché adesso la vittoria è arrivata (ride). Il mio obiettivo è provare ad essere al massimo e lottare per il podio in tutte le gare. Vedremo se ci sarà la possibilità di lottare per la vittoria ancora in qualche gara da qui alla fine dell'anno, altrimento l'obiettivo è salire sul podio e stare nel gruppo davanti", ha concluso.