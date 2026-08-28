MotoGP | Márquez: "Mi sono sentito a mio agio, proprio come mi aspettavo"

A Silverstone, Marc Márquez si era scontrato con la sua “criptonite”: un tracciato che non gli è mai piaciuto, con curve a destra – il suo lato più debole – oltretutto anche veloci, le quali mettono a dura prova il suo braccio destro già malconcio.

A due settimane dall'impegno britannico, la MotoGP è approdata ad Aragón, dove il Campione in carica ha vinto ben sette volte nella Classe Regina e che conosce come le sue tasche.

Questo venerdì, lo spagnolo ha chiuso con il terzo miglior tempo, a soli 38 millesimi dal leader Marco Bezzecchi. Va tenuto presente, in ogni caso, che il pilota di punta della Ducati ha preferito restare in box negli ultimi 9' della seconda sessione di prove libere, durante i quali la maggior parte dei suoi rivali ha migliorato il tempo.

Nel caso di Márquez era necessaria una strategia più conservativa, pur di preservare quel braccio destro che gli sta causando non poche sofferenze e che lo ha condizionato così tanto a Silverstone. Fortunatamente per lui, Motorland è tutta un’altra storia.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mi sono trovato a mio agio, proprio come mi aspettavo ad Aragón. Ma si è visto che la classifica è molto corta; tre piloti hanno girato sotto il record e io sono stato il terzo. Dovremo continuare a spingere per poter lottare per vittoria e Pole. Ma non sarà facile”, ha sintetizzato Márquez, che non ha voluto trovare un collegamento diretto tra quanto accaduto 15 giorni fa (era arrivato settimo a Silverstone) e ciò che potrebbe succedere ad Alcañiz.

"Ogni fine settimana è diverso. Come è logico, su un circuito in cui le cose ti vengono più facili, anche questo ti richiede meno sforzo, ti aiuta e ti fa stancare meno”, ha aggiunto Marc, che non è rimasto affatto sorpreso dalla buona prestazione di Bezzecchi.

"Ha già fatto molto bene in Gran Bretagna arrivando terzo. Quest’anno ha subito una brutta caduta, ma è un pilota coraggioso che non si tira indietro".

Riguardo alla sua decisione di non tornare in pista negli ultimi minuti delle Prove pomeridiane, il #93 non ha nascosto che si trattava di una strategia per evitare di esporsi più del necessario.

"Non scendere in pista negli ultimi dieci minuti faceva parte della strategia: se il primo tentativo di giro veloce fosse andato bene, bisognava ridurre al minimo i rischi".