MotoGP | Marquez: “Mi sono reso conto di non poter lottare per il Mondiale”

Nelle prove libere del Gran Premio di Francia, Marc Marquez non è riuscito ad andare oltre il 14° crono nella classifica dei tempi e dovrà fare un passo in avanti nel time attack se vuole entrare direttamente nel Q2 dell’appuntamento francese a Le Mans.

Durante la giornata, l’otto volte campione del mondo si è reso protagonista di salvataggi spettacolari, più o meno come quella che abbiamo visto nella gara di Jerez e che è stata interpretata come un segnale di recupero del pilota. Tuttavia, il portacolori Honda ha sottolineato che era avvenuto nel lato sinistro, ovvero quello buono, e che fino a quando non lo farà a destra, non potrà dire di stare bene.

Questo venerdì lo ha fatto al lato destro, quello del braccio infortunato, ma Marquez ha smorzato l’azione: “Il salvataggio di oggi è stato tale, tutto aiuta. Però l’ho fatto con il ginocchio, il gomito non ha toccato il suolo, è stato diverso. C’è un’azione praticamente identica nel 2019, nello stesso punto. Ma il salvataggio vero è stato quello del pomeriggio, in cui ho lavorato con il corpo. Non tanto quello della mattina, in cui sono rimasto sulla moto”.

A volte, dopo l'infortunio, Marquez ha ammesso che per risparmiare energie in alcune sessioni di prove è stato conservativo: “Oggi ho spinto, ho cercato di essere lì, ma la nostra posizione era tra l'ottavo e il decimo posto, con le gomme usate eravamo lì. Ma quando abbiamo montato le gomme nuove non abbiamo migliorato e il tempo l’ho fatto con una gomma media che aveva 12 o 13 giri, vediamo se nelle FP3 possiamo sfruttare la gomma nuova. Non saremo tra i primi cinque, ma essere in top 10 sarebbe un buon risultato".

Con il mercato dei piloti in pieno svolgimento e i top rider che rischiano di rimanere senza moto, paradossalmente il più rilassato è Marc, che tre anni fa ha firmato un contratto di quattro stagioni, fino alla fine del 2024: "Mi sono sempre sentito molto bene alla Honda quando ho vinto e mi hanno fatto sentire molto bene quando sono stato infortunato, mi hanno rispettato molto. Se mi trovassi nella situazione di dover rinnovare quest'anno, i primi a cui mi rivolgerei sarebbero loro (Honda, ndr). Ciò che hanno rispettato durante il mio infortunio è qualcosa che pochi farebbero, e darei di nuovo la priorità a Honda. Sono sereno, penso che lo siano anche loro e stiamo lavorando insieme per ottenere risultati. È chiaro che questo contratto è stato firmato per vincere quattro anni, non per essere infortunato e in difficoltà per così tante gare. Speriamo che se non sarà quest'anno, cosa che ritengo difficile, sarà l'anno prossimo”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante i risultati non arrivino, Marc rimane uno dei piloti più amati e sostenuti, ed è ancora il favorito per un titolo che tuttavia non sembra essere tra i suoi obiettivi a breve termine: "Prima dell'inizio della stagione si lavora per ottenere il titolo, poi quando iniziano le gare, a poco a poco gli avversari iniziano a mostrarti dove sei e a cosa puoi aspirare. Poi bisogna capire a cosa si può puntare. Ci ho provato, ho avuto l'infortunio all'occhio in Indonesia e in queste ultime tre gare ad Austin, Portimao e Jerez ho visto che non siamo pronti a lottare per il mondiale”.

“Per quanto lo voglia, non siamo qui per lottare per il titolo. Bisogna fissare obiettivi realistici, non si può pensare di vincere una gara quando si fatica a entrare in top 10, sarebbe una frustrazione dopo l'altra. Abbiamo fissato obiettivi realistici per avere piccole motivazioni, come il quarto posto a Jerez. È stato festeggiato, sì, perché era un ottimo obiettivo realistico che ci eravamo prefissati e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo bisogno di celebrare le cose per continuare a spingere, e speriamo di poter celebrare le vittorie in futuro, ma al momento non siamo qui per parlare di nulla”.