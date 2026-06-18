MotoGP | Marquez: "Mentalmente sono più forte che mai, altrimenti avrei gettato la spugna"

Sebbene Marc Márquez abbia dominato al Gran Premio d'Ungheria, il campione del mondo in carica della MotoGP è cauto sulla possibilità di ripetere l'impresa questo fine settimana, in Repubblica Ceca. Lo spagnolo ha conquistato la pole e vinto entrambe le gare a Balaton Park con la massima autorità, appena una settimana dopo essere tornato dalla sua ennesima operazione alla spalla destra, ma è consapevole di averlo fatto su una pista molto particolare, complicata e, soprattutto, con la maggioranza di curve a sinistra, le sue preferite.

In precedenza, al Mugello e appena rientrato dall'operazione, il #93 ha fatto più fatica. Per questo, Marquez spera che la visita di questo fine settimana all'Autodromo di Brno gli offra una visione più chiara della realtà, tenendo conto che in questo circuito predominano le curve a destra. Una pista nella quale, peraltro, ha vinto nel suo ritorno in calendario, l'anno scorso, come aveva già fatto nel 2019, 2017 e nel 2013 nella classe regina.

Nelle dichiarazioni rilasciate a DAZN giovedì, Marquez ha commentato di aspettarsi di stare meglio dal punto di vista fisico, anche se è cauto: "Passi avanti ne fai. Evidentemente, più tempo passa e più allenamenti accumuli, più passi fai. Spero di stare meglio che al Mugello, soprattutto, che è stato un po' il riferimento. Ora entriamo in altri due circuiti a destra (Brno e Assen); qui si vedrà un po' di più la realtà".

"Non so perché storicamente Brno mi sia andata così bene pur essendo a destra, perché sulla carta non è uno dei miei circuiti preferiti. Ma è vero che ogni anno qui mi sento bene. Forse questo non è l'anno, ma devo sistemare la mia condizione fisica. L'obiettivo è continuare a riabilitare il braccio, la velocità c'è".

"Cercheremo di continuare a fare passi avanti, ma soprattutto senza esagerare. Perché, come ho già detto a Balaton Park e al Mugello, ciò di cui ho meno bisogno adesso, o ciò che potrebbe andare peggio, è un altro infortunio, anche se piccolo. Perché siamo in un processo di crescita a livello fisico", ha proseguito.

Dopo di ciò, Marquez è stato anche uno dei grandi protagonisti della conferenza stampa preliminare, e ha offerto maggiori dettagli su come affronterà il Gran Premio: "La cosa corretta è che siamo più forti che al Mugello, che era il principale riferimento. L'obiettivo principale sarà capire, giorno dopo giorno, come stiamo. In Italia abbiamo chiuso a 10 secondi dal primo, qui dobbiamo ridurre quel gap".

Marc Marquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Fisicamente, ho continuato con il nostro programma di recupero. Ho fatto alcuni passi avanti, soprattutto a livello di palestra. Spero di essere capace di fare lo stesso anche sulla moto. Quello che ho capito è che il mio braccio funziona in modo diverso, non come nel 2025 né come nella prima parte della stagione. Quindi dobbiamo riadattare tutto; è un processo da fisioterapisti, medici... E da quel momento dobbiamo continuare con la nostra evoluzione".

"Riguardo al problema di dover scaldare il corpo nella prima parte delle gare, sto meglio. Il problema era che partivo e non sapevo in quale momento avrei perso il controllo del braccio. Ogni volta che salivo sulla moto, lo stile di guida cambiava. Ora, posso partire ed essere veloce fin dal primo giro. Devo migliorare la resistenza".

Quando gli è stato domandato se abbia bisogno di risposte su quale sia la sua realtà, Marquez ha risposto: "È come sciare, se sai farlo non te lo dimentichi. Andare in moto non si dimentica, e nemmeno andare forte. Ma è il fisico che deve accompagnarmi. E so che se sto bene fisicamente, sia ora sia in futuro, allora la velocità c'è. Poi vedremo fin dove possiamo arrivare".

Su ciò di cui Marquez non ha dubbi è se la sua Ducati abbia o no il potenziale per lottare per il titolo nel 2026: "La moto c'è sempre stata, io non l'ho mai negato. Il punto è che sento che, per il momento, non ne sto tirando fuori il massimo. La moto, anche a Balaton, ne aveva di più. È una moto sufficientemente competitiva, tra le migliori, se non la migliore, per lottare per un titolo".

"Sono d'accordo con ciò che dice Pedro Acosta (sul fatto che la sua moto sia più indietro della Aprilia Racing Team e della Ducati); se guardi la classifica, le Aprilia e le Ducati di solito sono davanti. Ma è vero che dipende molto dallo stile di guida: Marco Bezzecchi ed io guidavamo la stessa moto nel 2024, e c'era un gap. Ma ora l'Aprilia è più veloce, e lo è anche Jorge Martin. In base allo stile, puoi faticare o meno su una moto".

Non ha dubbi nemmeno sulla sua mentalità, come ha indicato quando gli hanno chiesto di alcune parole di Diogo Moreira, che vede il sette volte campione mentalmente più forte che mai: "Sì, mentalmente sono più forte che mai, perché altrimenti avrei gettato la spugna, quindi devo essere forte. Ho condiviso molti giorni di allenamento con lui. Quindi sì, ora sono più forte che mai, perché ho dovuto attraversare momenti più difficili ora rispetto a prima. Tutti i momenti difficili fanno sì, non che tu sia migliore, ma più forte. Sarei migliore con condizioni fisiche migliori, ma per il momento devo essere forte a livello mentale per continuare a lottare".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: MotoGP

Marquez ha parlato anche del test di lunedì, con la nuova Ducati 850cc, che potrà contare su meno aerodinamica, non avrà più gli abbassatori, e monterà i nuovi pneumatici Pirelli della prossima stagione, essendo uno dei pochi piloti titolari che potrà partecipare: "Sì, lunedì proverò la nuova moto, con i nuovi pneumatici Pirelli. Soprattutto, cercherò di fornire a Ducati e a Pirelli tutte le informazioni e l'esperienza che posso".

"Mi aspetto che sarà un test difficile da capire, ma a livello teorico sarà una moto più facile sulla carta. Perché ha meno potenza, un po' meno peso... Ma mi interessa di più capire come funzioneranno i nuovi pneumatici, saranno più interessanti le nuove gomme delle nuove moto".

Infine, il catalano ha parlato dell'incidente di Jorge Martin in Ungheria: "Per me, il principale problema che c'è stato in Ungheria è che la partenza di domenica è stata la quarta che abbiamo fatto in tutto il fine settimana, e fa sì che i piloti davanti frenino al limite. Quello di Martin è stato un piccolo errore, ha frenato nel punto giusto ma ha perso la moto davanti, e non ti lascia tempo per reagire".