MotoGP | Marquez: "Mentalmente, è molto meglio essere inseguito che l'inseguitore"

Marc Marquez è uscito dal Mugello con uno svantaggio di 102 punti rispetto a Marco Bezzecchi, allora leader della classifica generale, e sette Gran Premi dopo ha preso il comando del campionato, dopo essere stato protagonista di una rimonta travolgente, con cinque doppiette in quella stessa finestra di tempo.

Un'autentica prova di forza mentale che contrasta con il tracollo di Marco Bezzecchi, entrato in una spirale negativa che sembrava aver arrestato prima di arrivare a Misano, il giardino di casa sua, dove è tornato a finire al tappeto nel modo più crudele:il pilota dell'Aprilia è caduto completamente da solo, nel primo giro della gara e mentre si trovava al comando del gruppo, lasciando la strada spianata al fiore all'occhiello della Ducati, che non ha sprecato l'occasione per fare bottino pieno in uno scenario molto significativo.

"La caduta di Bezzecchi succede perché andiamo sul filo del rasoio. Quando si va su quei tempi e quei ritmi, è molto facile commettere un errore. E lì l'importanza della concentrazione", ha raccontato Marquez, che dopo essersi ritrovato in testa ha attraversato un momento di dubbio, sfruttato da Jorge Martin per attaccarlo.

"Quando ho visto la caduta di Bezzecchi mi sono rilassato troppo. E questo ha dato a Martin la possibilità di attaccarmi. Per fortuna, poco a poco mi sono ripreso, e ho ritrovato le sensazioni di ieri", ha aggiunto il pilota di Cervera , che, insieme ad Alex Marquez ha firmato la prima doppietta dei fratelli di questa stagione.

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo aver vinto ad Aragon, il pluricampione ha percepito che non riusciva a gestire troppo bene tutto il rumore generato dallo stato della sua malconcia spalla destra. Per questo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, a torso nudo, che ha fatto molto parlare per alcuni giorni, con la quale ha voluto chiudere la questione per concentrare di nuovo la sua energia unicamente sull'attività in pista.

"Dopo quello che è successo dopo Aragon (la foto), mentalmente mi sento con quella libertà che mi permette di concentrarmi sul mio lavoro", ha affermato il catalano, che ha elaborato un piano molto specifico per affrontare questo fine settimana, in modo da non crollare come gli è accaduto, per esempio, a Silverstone.

"Devo misurare molto i tempi, perché è quello che mi ha fatto sopravvivere a questi momenti, e ciò che mi aiuta nelle situazioni di tensione. È vero che senza velocità non c'è nulla da misurare. Ma sono partito convinto che, quello che faccio, lo faccio bene", ha sottolineato il nuovo leader del Mondiale, che non ha alcun dubbio su quale ruolo gli piaccia di più interpretare: "Mentalmente, è molto meglio essere l'inseguito che l'inseguitore".