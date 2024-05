MotoGP | Marquez: “Meno fatica del previsto, ma domani sarà un incubo”

In Francia, Marc Marquez aveva definito il venerdì come il peggiore della sua carriera in Ducati. Non era ancora arrivato a Barcellona. Nella gara di casa, l’otto volte iridato ha faticato ancora, non riuscendo per la seconda volta consecutiva ad agguantare la Q2 diretta. Tuttavia, il portacolori Gresini si sente maggiormente ottimista al Montmelo, dove ha chiuso il venerdì in 12esima posizione.

Se il time attack lo ha relegato in Q1, il ritmo è parso decisamene buono. Inoltre, Marquez arrivava a Barcellona con la consapevolezza di non riuscire a rendere al massimo. Storicamente il Montmelo non è particolarmente congeniale al pluricampione, ma si è stupito di rimanere meno attardato di quanto pensasse: “È successo quello che ci aspettavamo. Ovviamente abbiamo provato a evitarlo, ma ci aspettavamo di soffrire qui a Barcellona. Abbiamo faticato meno di quanto credessimo, perché sul passo gara e con le gomme medie mi sento bene. È anche vero che nel time attack abbiamo perso la Q2 per solo un decimo. Ma domani sarà la sessione peggiore, il turno da incubo del weekend”.

“Qui, di fatto, fatico un po’ in ingresso di curva”, ha spiegato Marquez entrando nel dettaglio dei punti deboli di questo fine settimana. “Uno dei miei punti forti è la frenata, e qui diventa un mio punto debole. Quindi dobbiamo capire bene il bilanciamento della moto. Cosa migliorare? Sia lo stile di guida che la moto. Sicuramente il mio stile è particolare e funziona sulla maggior parte delle piste. Ma ci sono tre o quattro circuiti in calendario in cui funziona meno. Dobbiamo capire bene domani, questa mattina mi sono sentito molto bene, il mio stile funzionava bene. Quindi bisognerà lavorare su entrambi gli aspetti”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, il pilota di Cervera sperimenta per la prima volta le condizioni di poco grip sulla Ducati e si sente bene nonostante le difficoltà: “Simile a quello di un’altra moto. Quando hai poco grip, devi stare attento. Se perdi in ingresso aprirai più gas in uscita e poi i problemi diventano sempre più granfi. Ma anche con poco grip, con la Ducati sento che non è così male come ero abituato qui. Perciò mi sento bene”.

“È diverso dalle sensazioni di Le Mans, perché in Francia sapevamo dove fosse il problema. Oggi abbiamo avuto il nostro passo, quindi dobbiamo capire dove sia il problema. Nel venerdì di Le Mans sapevamo che avendo messo un altro passo avrebbe funzionato. Qui invece bisogna capire”, ha spiegato.