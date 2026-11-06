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MotoGP | Marquez: "Martin sta tirando fuori la forza che ti dà lottare per un Mondiale"

Marc Marquez, autore del secondo tempo durante la prima giornata di prove in Qatar, sottolinea il coraggio di Jorge Martin, che è entrato direttamente in Q2 nonostante l'infortunio, ed i margini ridotti nella parte alta della classifica dei tempi.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 6 nov 2026, 19:12

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Si prospetta un sabato di pressione sul circuito di Lusail se si tiene conto della velocità mostrata da diversi piloti nel primo contatto di questo venerdì, in cui Fabio Di Giannantonio è tornato ad emergere con forza dopo essere stato disperso per qualche tempo. O in cui Pecco Bagnaia è risorto dalle proprie ceneri e in cui le Aprilia sembrano pronte a qualsiasi sfida. Come di consueto, nel vivo c'è anche Marc Marquez, che ha davanti a sé la prima occasione per il titolo e che si trova molto bene sulla sua Ducati, anche se non ha tanto margine come in altri scenari.

Il campione in carica ha chiuso con il secondo miglior tempo, a un decimo e mezzo da Diggia, e proprio davanti a Marco Bezzecchi. L'italiano è, insieme a Jorge Martin (settimo), l'unico che può ritardare la sua festa per il titolo. Nonostante abbia l'ottava corona della MotoGP molto alla sua portata, Marquez è volato in Qatar con l'intenzione di crearsi uno scenario più propizio per celebrare il titolo in Portogallo o a Valencia, le ultime due tappe del calendario. E così resta, nonostante la velocità che ha mostrato sul tracciato qatariota, già dalla prima sessione.

"È stata una buona giornata, in cui mi sono sentito bene fin dall'inizio. Poi abbiamo fatto alcune modifiche che non sono andate del tutto bene, ma abbiamo corretto il tiro e sono potuto tornare ad essere veloce", ha riassunto Marquez, al quale si è rotta anche la catena della sua Desmosedici GP nella sessione serale, anche se con la fortuna che sia successo molto vicino all'ingresso della pitlane, circostanza che gli ha permesso di perdere pochissimo tempo.

A differenza di quanto accaduto a Sepang ed in Australia, le differenze sembrano molto minori a Lusail, sia confrontando il suo rendimento con quello delle altre Ducati, sia incrociando i suoi dati con quelli delle Aprilia. Questo prospetta un sabato ad alta tensione. "Il primo obiettivo è la prima fila, e non sarà facile. Ci sono molti piloti che vanno forte; Di Giannantonio e Bezzecchi stanno volando entrambi. E poi c'è un gruppo, in cui ci sono Martin, Bagnaia, Ai Ogura e Raul Fernandez, che farà sì che quella terza posizione sia molto contesa", ha sottolineato lo spagnolo, che non ha lesinato elogi verso Martin.

Il madrileno ha dovuto scendere dalla moto sabato scorso, in Malesia, dopo aver constatato che la frattura che si porta dietro al polso destro, frutto della caduta in Australia, non gli permetteva di girare su tempi che lo portassero da qualche parte. Dopo una settimana di recupero, il pilota dell'Aprilia è tornato in Qatar, e il quadro è considerevolmente diverso. "Martin sta tirando fuori la forza che ti dà lottare per un Mondiale. Si è visto che sta guidando in modo naturale, normale, sporgendosi dalla moto", ha sottolineato il catalano, il cui miglior giro è stato mezzo secondo più rapido di quello del campione del mondo 2024.

Il margine su Bezzecchi, vicino di box di Martin, si è ridotto ad solo un decimo invece. "Più importante che finire davanti a Bezzecchi, sarebbe avere più ritmo di lui. Qui scenderà in pista dando il tutto per tutto, perché deve attaccare. La sua posizione è scomoda, perché non può più sbagliare, ma non ha neanche nulla da perdere", ha concluso Marquez.

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