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MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"

Impegnato com'è in un serrato duello per il titolo con Jorge Martin, il campione del mondo in carica elogia la velocità pura del suo rivale: "Non pensa troppo in sella alla moto".

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 23 ott 2026, 14:31

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Marc Márquez y Jorge Martín

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez e Jorge Martin si danno appuntamento questo fine settimana a Phillip Island, dove ognuno di loro cercherà di far variare in base ai propri interessi il distacco di due punti che li separa in classifica. Se la costanza è l’argomento principale su cui Martin si è appoggiato per issarsi in cima alla classifica generale, la velocità è stata il pilastro di Marquez, capace di recuperare i 102 punti che lo separavano dal leader in sette gare, tra Mugello e Misano.

I sei successi, cinque dei quali con doppietta, firmati dal #93 da quel Gran Premio d’Italia, contrastano con l’unica vittoria del #89, a Le Mans. La solidità di Martin, tuttavia, è riflessa nei nove podi e nelle cinque volte in cui ha vinto la Sprint. Due strategie che presentano un finale di stagione molto aperto tra loro, con il permesso di Marco Bezzecchi, il terzo incomodo, che viaggia a 46 punti dal suo compagno nel box dell'Aprilia e a 44 punti dal ducatista.

Interrogato direttamente sulla principale qualità di Martin, la punta di diamante della Ducati si è riferita direttamente alla velocità pura del suo avversario, quella che negli ultimi tempi lo indicava come uno dei componenti più esplosivi della griglia.

"Jorge è rapidissimo e, per me, uno dei suoi punti di forza è che non pensa troppo quando è in sella alla moto. Guida d’istinto, anche se con gli anni ha iniziato a pensare ogni volta un po’ di più", lo elogia il catalano, nel corso della lunga intervista concessa a Motorsport.com in Australia, questo fine settimana.

Marc Marquez, Ducati Team, durante l'intervista esclusiva con Motorsport.com

Foto di: Alex Farinelli

In essa, il pluricampione si mostra particolarmente impressionato dall’atteggiamento del madrileno in un episodio concreto di due anni fa, più precisamente durante il Gran Premio di Malesia del 2024.

Martin arrivò a Sepang in testa alla classifica, con un margine su Pecco Bagnaia di 17 punti, diventati 29 dopo la vittoria dell’allora punta di diamante del Pramac Racing nella Sprint e la caduta del torinese al terzo giro, mentre lo inseguiva.

Il #63, che durante le prove si era mostrato come il pilota con più ritmo, la domenica partì con l’intenzione di compensare, per quanto possibile, l’errore della giornata precedente.

Mentre la logica portava a pensare che Martin avrebbe adottato una strategia molto conservativa la domenica, prima di presentarsi a Montmeló per cercare di chiudere il suo primo titolo nella classe regina, Marquez assistette a primi quattro giri esplosivi, con fino a nove sorpassi incrociati tra i due candidati alla corona, che due settimane dopo finì sulla testa dell’allora aspirante. In sella alla Ducati del Gresini Racing, proprio dietro di loro, Marquez assistette ad una bagarre che fece cambiare la sua percezione dell’attuale pilota Aprilia.

"Ricordo la gara della Malesia, nel 2024, quando Martin si stava giocando il campionato contro Pecco. Jorge aveva vinto la Sprint e io avevo chiuso secondo. E senza averne bisogno, Martin lottò con lui nei primi giri come se fossero all’ultimo. Questo dimostra che agisce d’istinto, che semplicemente attacca. E, per me, questa è una delle sue più grandi virtù", sottolinea Marquez.

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