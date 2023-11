MotoGP | Marquez: "Marini in HRC lo vedo bene. Honda sa cosa fare"

Per Marc Marquez il Gran Premio della Malesia andato in scena oggi al Sepang International Circuit non è stato altro che una tappa che lo avvicina al suo approdo al team Gresini Racing che avverrà nei test di Valencia tra poche settimane.

Il 13esimo posto finale a quasi mezzo minuto dal vincitore spiega bene come il catalano stia cercando sì di dare il massimo nelle sue ultime uscite da pilota Honda HRC, ma anche quanto sia prigioniero di una situazione crollata ormai da qualche anno e destinata a cambiare proprio nei test nella Comunitat Valenciana previsti per le giornate successive al termine della stagione corrente.

A conferma di come l'attenzione di Marc sia ormai rivolta alla Ducati ecco le prime parole rilasciate al termine della gara malese. Non è un caso che dalla sua bocca il nome della prima moto citata sia stata la Ducati.

"Non so nemmeno io cosa aspettarmi dai test di Valencia. Ho appena finito una gara in 13esima posizione, staccato di 27 secondi dal vincitore. Non posso aspettarmi di arrivare e fare il bello e il cattivo tempo".

"Devo andare con la mentalità di arrivare in un nuovo team e lavorare, lavorando sullo stile di guida e su me stesso per ottenere il massimo potenziale dalla moto. E questo lo farò concentrandomi sul mio box, ma senza prima provare la moto e fare dei giri non posso parlare".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc ha però parlato dell'ottimo fine settimana vissuto dal fratello Alex, suo prossimo compagno di squadra in Gresini Racing. Una prestazione confortante sia a livello affettivo, ma anche in prospettiva: la Ducati GP23 è competitiva e, di questo, Marquez non può che esserne soddisfatto.

"E' chiaro che tutti stanno andando forte con la Ducati, lo si è visto con Bastianini, Bagnaia, mio fratello Alex, che ha avuto di gran lunga il miglior fine settimana in MotoGP. E' stato molto costante. Oggi ha vinto Bastianini, ma è riuscito a portare a casa il secondo posto".

"Ieri ho detto ad Alex: 'Oggi hai vinto la Sprint, ma domani devi andare sul podio. Non sei ancora riuscito a farlo sull'asciutto e se lo fai è un bel successo. E' una buona base per il prossimo anno', gli ho detto".

In questo fine settimana i piani di Honda legati alla sostituzione di Marc Marquez per il 2024 sembrano essere cambiati. Fabio Di Giannantonio, grande favorito a prendere il posto dell'8 volte iridato, sembra essere stato superato nelle preferenze da Luca Marini, attuale pilota del team Mooney VR46 Ducati.

"Luca è un pilota giovane, con esperienza su una Ducati che in questo momento, sulla base dei risultati, sembra essere la miglior moto in griglia", ha commentato Marc. "Lo vedo bene. Vedremo. E' chiaro che Fabio Di Giannantonio sembrava essere favorito per prendere ilk mio posto, ma Honda ha una sua strategia precisa".

Fa quasi impressione poi che il posto di Marquez possa essere preso dal fratello di uno dei più acerrimi rivali che il catalano abbia mai avuto in MotoGP: Valentino Rossi.

"Bisogna saper differenziare le cose. Con Luca Marini ho sempre avuto un trattamento molto rispettoso, molto cordiale, siamo andati bene, abbiamo parlato. Bisogna saper differenziare le situazioni. In passato con mio fratello non erano così. Ma ora lo sono".