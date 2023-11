MotoGP | Marquez: "Mantenere intensità per partire forte in Ducati"

Marc Marquez ha avuto una discreta prestazione in sella alla Honda lo scorso fine settimana in Thailandia, finendo quarto nella Sprint e settimo nella gara lunga, diventata poi una sesta posizione posto dopo una penalità per Aleix Espargaró.

All’otto volte campione del mondo restano solo tre gran premi con la Honda prima di passare al team Gresini per il 2024. HRC ha confermato in Thailandia che potrà provare la moto a Valencia il 28 novembre, come anticipato da Motorsport.com.

Ma prima di lasciare la sua attuale squadra, il pilota di Cervera ha dichiarato di voler continuare a spingere come ha fatto in Thailandia, indipendentemente dai risultati che otterrà, per assicurarsi di "avere il ritmo" per iniziare il suo percorso con Gresini.

"La decisione è stata presa, quindi non parlerò", ha detto quando gli è stato chiesto se un eventuale ingaggioda parte della Honda del punto di riferimento della Ducati Gigi Dall'Igna lo avrebbe trattenuto in HRC per il 2024. "La decisione è già stata presa. Ora, come vedete, sono più libero. Guido solo la moto e non mi preoccupo di nulla”.

"Cerco solo di mantenere l'intensità in queste ultime gare. Ok, i risultati saranno migliori o peggiori. Ma cercare di mantenere questa intensità nella guida è quello che voglio perché poi, quando passerò a un nuovo progetto, avrò il ritmo. Abbastanza, non lo so. Ma almeno sarò pronto".

Márquez ha detto di essere stato sul punto di effettuare la stessa scelta di suo fratello Alex nel montare la gomma posteriore media per la lunga gara di Buriram, ma alla fine ha optato per l'opzione dura. Sebbene questo pneumatico significhi "faticare molto con le prestazioni" della Honda, Márquez ha aggiunto che tutto ciò che cercava era "un weekend stabile, e l'abbiamo ottenuto".

Il pilota spagnolo è stato protagonista di numerose battaglie, anche con Pecco Bagnaia e Aleix Espargaró. Il #93 ha detto che attaccare era l'unico modo per difendere la sua posizione, dato che la scarsa aderenza del posteriore lo ha penalizzato all'uscita della curva 1 verso la curva 3. "Sono uscito ed era caldo", ha aggiunto.

"Sono uscito e faceva caldo", ha aggiunto. "Ho cercato di attaccare all'inizio perché ho capito subito che se non avessi attaccato, ogni volta che sarei uscito dalla curva 1 alla curva 3, una moto mi avrebbe superato".

"Quindi mi sono detto: 'Ok, il modo migliore per difendersi è attaccare'. E il modo per attaccare con la nostra moto sono i punti di frenata. Alla curva 5 e alla curva 12 ho frenato tardi. Ma non abbastanza. A volte abbiamo perso, come con Aleix, è stata una lotta serrata", ha concluso.