MotoGP | Marquez: "Mandalika occasione per avvicinarsi al vertice"

Carica lettore audio

Le prime indicazioni che ha dato la Honda nella stagione 2022 della MotoGP sono state positive. La nuova RC213V sembra aver finalmente regalato la svolta tanto attesa dal punto di vista prestazionale, ma anche Marc Marquez piano piano si sta mettendo alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi due anni.

Non essendosi potuto allenare per buona parte della pausa invernale a causa della diplopia, probabilmente è ancora un pochino indietro dal punto di vista della condizione, ma il Mondiale 2022 è iniziato tutto sommato in maniera positiva per il #93.

Rispetto allo scorso anno, per esempio, era già in pista alla prima gara, e in Qatar si è portato a casa un quinto posto discreto su una pista che non ha mai nascosto di non amare particolarmente. Tra le altre cose, il suo risultato è stato il migliore tra i piloti che vengono indicati come i favoriti nella corsa al titolo.

In queste condizioni, è abbastanza normale che l'otto volte iridato guardi con ottimismo alla seconda tappa del Mondiale, il Gran Premio d'Indonesia, visto che a Mandalika aveva già ottenuto delle buone indicazioni nei test pre-campionato.

"Abbiamo fatto dei miglioramenti durante il fine settimana in Qatar ed è chiaro che c'è molto potenziale. Sono davvero felice di tornare a Mandalika, è bello poter vedere tutti i nostri fan indonesiani e finalmente dare vita ad un grande spettacolo per loro dopo tanti anni", ha detto Marquez.

"Spero che i nostri fan si divertano e che noi possiamo disputare un buon fine settimana per festeggiare insieme a loro. Un altro weekend di gara presenta un'altra possibilità per capire di più la moto ed avvicinarsi alla lotta al vertice. E' ancora presto, quindi dobbiamo continuare a spingere", ha aggiunto.

Il terzo classificato Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Akhil Puthiyedath

Se è ottimista Marquez, a maggior ragione lo deve essere il suo compagno di box Pol Espargaro, che ha iniziato il 2022 salendo sul gradino più basso del podio a Lusail, per di più dopo aver comandato la corsa per ben 18 dei 22 giri in programma. Senza dimenticare che a Mandalika era stato lui a chiudere i test collettivi davanti a tutti.

"Non vedo l'ora di andare a Mandalika, perché i fan sono stati già incredibili durante i test, quindi posso solo immaginare come sarà la loro accoglienza per la gara. Ci arriviamo in un buon momento, dopo una bella gara in Qatar ed un test positivo proprio a Mandalika, anche se è cambiato molto da allora", ha detto Espargaro.

"Hanno riasfaltato la pista e questo dovrebbe essere un grande aiuto, ma capiremo com'è realmente solo quando saremo lì. Il piano è quello di continuare a lavorare come abbiamo fatto durante il GP del Qatar e nei test, con l'obiettivo di cercare di sbloccare il nostro pieno potenziale", ha concluso.