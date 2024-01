MotoGP | Marquez loda Carchedi: “Ho apprezzato la sua tranquillità”

Marc Márquez sta contando i giorni che lo separano dal tornare in sella alla sua nuova moto, la Ducati del team Gresini Racing. L'otto volte campione del mondo ha potuto fare il suo debutto sulla Desmosedici GP23 in occasione del test post-stagionale di Valencia, dove ha sentito un feeling fantastico, come è stato poi rivelato una volta che lo spagnolo ha potuto parlare con i media dopo la fine del suo contratto con Honda.

Il #93 ha dovuto abituarsi alle diverse novità il martedì successivo al Gran Premio di Valencia della MotoGP. Nuovi colori, il ricongiungimento con il fratello Alex Márquez dall'altra parte del box e anche nuovi volti nel suo team tecnico. Va ricordato che il pilota di Cervera non può contare sui suoi abituali compagni di squadra in questa nuova avventura, poiché ha potuto portare con sé solo Javi Ortiz. Il resto dei meccanici, guidati dall'iconico Santi Hernández, è rimasto in Honda, per accompagnare Joan Mir in questo 2024.

Marc sarà così affiancato da Frankie Carchedi, suo nuovo responsabile tecnico che è stato di Fabio Di Giannantonio lo scorso anno. Si tratta di una persona che ha esperienza nel vincere titoli, visto che l’ha conquistato proprio con Mir nel 2020, quando il maiorchino correva con la Suzuki.

Frankie Carchedi

Mercoledì 10 gennaio, nella sua prima conferenza stampa da pilota Gresini, organizzata da Estrella Galicia, Márquez ha parlato del suo debutto con Carchedi e delle sue prime sensazioni. Il catalano ha sottolineato la sua passione, il fatto che non guarda l'orologio quando si tratta di lavorare e, soprattutto, che si sente "tranquillo" quando si tratta di gestire tutte le aspettative che circondano il suo primo giorno con la squadra.

"Frankie Carchedi è un tecnico che conosco da un giorno", ha esordito Márquez. "Abbiamo parlato molto quest'inverno, ci siamo chiamati, abbiamo condiviso varie sensazioni fin dalla prima prova.... E bene. La cosa importante è che lui è un tecnico applicato, che vive la cosa. Non ci sono orari, non c'è un orologio. Questa è la cosa più importante nello sport. Se vuoi avere successo, non ci sono orari. Se devi lavorare di più, lavori di più. Se si deve lavorare meno, lo si fa. Ma, soprattutto, la cosa più importante è il coinvolgimento e l'entusiasmo", ha proseguito.

"La cosa che mi è piaciuta di più è che nel primo test era tranquillo. Non è facile restare calmo per un team, per un box o per un tecnico in questo caso, avere un pilota che arriva con così tanti titoli, così tante aspettative e così tante telecamere all'esterno. Lui era calmo, è andato per la sua strada, con il suo schema, e non è stato influenzato da nulla, che è la cosa più importante", ha concluso.