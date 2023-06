MotoGP | Marquez: "Le riunioni con Honda vanno bene, ma ora mettiamo in pratica"

Marc Marquez ha vissuto una domenica difficile in occasione del Gran Premio d'Italia di MotoGP. L'otto volte campione del mondo è finito a terra mentre cercava di salire sul podio della lunga gara e ha lasciato un'immagine curiosa dopo essersi rialzato dalla ghiaia: è rimasto con le braccia incrociate davanti alla sua Honda, come a chiedere spiegazioni per l'incidente. Lo si è capito meglio più tardi, quando, davanti alla stampa, ha commentato che, al minimo errore, "questa moto ti tradisce".

L'insoddisfazione del pilota di Cervera per il suo attuale mezzo non è un segreto. L'attuale crisi del marchio dell'ala dorata sta colpendo tutti i piloti - Joan Mir e Alex Rins si sono infortunati in Italia -, e Marc continua a chiedere soluzioni. Per questo motivo, come riportato da Motorsport.com, il pilota numero 93 ha incontrato domenica al Mugello Shinji Aoyama, numero due di Honda Motor, e Koji Watanabe, presidente di HRC, per discutere della situazione attuale della Casa giapponese.

Giovedì, al suo arrivo al Sachsenring, il campione catalano ha rilasciato le prime dichiarazioni sull'incontro. Parlando a DAZN, Marquez ha confermato l'incontro con i vertici Honda, che ha valutato come "produttivo", anche se ha ricordato che le conclusioni raggiunte devono essere messe in pratica.

"Sì, è emerso questo incontro", ha detto inizialmente Marquez. "Ci sono molti giornalisti, e bravi giornalisti, nel paddock ed è difficile tenere una riunione in segreto. Ma sì, ci siamo incontrati con uno dei capi della Honda, Shinji Aoyama, approfittando del fatto che era impegnato in altri affari e si trovava al circuito. Anche con il presidente della HRC".

"Logicamente ci si incontra pensando al progetto, al futuro: come migliorare? Quali cambiamenti apportare? Dove sono i problemi? E sono grato che mostrino interesse. Tutti gli incontri vanno bene, perché sono tutti produttivi. Ora dobbiamo anche mettere le cose in pratica", ha continuato Marquez.

Lo spagnolo ha anche parlato delle sue aspettative per il Sachsenring, un circuito su cui è particolarmente bravo, avendovi vinto in otto occasioni nella classe regina ed 11 in tutto.

"Durante il fine settimana vedremo a che punto siamo. Non credo che sarà facile, ma vorrei salire sul podio domenica e mi sono messo sotto pressione. Non vengo da una buona situazione. Soffriremo, ma se continueremo a soffrire come al Mugello ci costerà di più".

"Ma in linea di massima non vediamo l'ora che arrivi il fine settimana. Quando si arriva su un circuito che è migliore per noi in termini di guida, lo si affronta con la stessa voglia, ma con un'energia diversa", ha aggiunto Marc.

In seguito, ha aggiunto ulteriori dettagli sul suo ambizioso approccio alla Germania: "Questo fine settimana ci prenderemo dei rischi. È un circuito che mi piace, dove voglio fare bene e prenderemo dei rischi. Più avanti ci saranno circuiti dove dovremo essere più conservativi, ma per ora... L'approccio è che io sono Marc, cosa ti aspetti?", ha concluso il pluricampione con una risata.