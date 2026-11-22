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MotoGP | Marquez: "Le persone intorno a me hanno creduto in me più di quanto ci credessi io stesso"

Marc Marquez è esploso di gioia questa domenica a Portimao, dove l'ottavo posto lo ha portato a fare la storia e a diventare campione del mondo di MotoGP per l'ottava volta, la decima in tutto nella sua carriera.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 22 nov 2026, 15:23

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Molto più teso del solito, Marc Marquez ha rispettato praticamente alla lettera ciò che aveva pronosticato alla vigilia della gara lunga di Portimao, e si è fatto da parte mentre vedeva molti dei suoi rivali superarlo, senza che lui, un amante delle bagarre ed uno specialista del corpo a corpo, facesse nulla per evitarlo.

Lo spagnolo era perfettamente consapevole che il nono posto gli dava quel tanto agognato titolo per cui aveva lottato tanto e ha finito per tagliare il traguardo ottavo, a più di 18 secondi da Marco Bezzecchi, il vincitore.

Il peggior risultato nelle gare che ha portato a termine nel 2026, nel giorno più felice di un'intera stagione segnata dal sacrificio e dalla resilienza, che lo hanno portato a compiere la più grande rimonta della storia del campionato (102 punti). Una sofferenza che, come ha riconosciuto appena sceso dalla moto, lo ha portato persino a dubitare di sé stesso.

"Ora bisogna essere felici. So quanto ho sofferto, so che, a metà stagione, chi mi stava intorno ha creduto in me più di quanto ci credessi io stesso. L'anno scorso ho detto che era un campionato in cui sono rimasto in pace con me stesso, e questo è dedicato a tutti loro", ha riassunto il neo campione, che ha ricevuto il casco commemorativo della sua ultima corona dalle mani di Giacomo Agostini, che oggi è andato ad eguagliare a quota otto titoli nella classe regina (in totale il confronto è ancora 15-10 per l'italiano).

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'anno scorso, il pilota di Cervera è tornato a laurearsi campione dopo sei anni, e dopo il calvario dell'infortunio al braccio destro. Il successo è arrivato in Giappone, dove non era riuscito a trattenere le lacrime. A Motegi, mentre faceva pace con sé stesso, Marquez è crollato.

Questa volta, il dolore e lo smarrimento sono stati superiori fino a Le Mans, quando ha deciso di operarsi di nuovo per risolvere i problemi di disconnessione che gli provocava il nervo radiale di quel braccio martoriato. Da allora, il pilota della Ducati ha cambiato la tabella di marcia per passare a gestire ogni gara in funzione del suo stato fisico, della sua velocità e del suo livello di energia.

"A Le Mans non avrei scommesso su di me. Mi sono operato per vedere cosa sarebbe successo. In quel momento ho semplicemente continuato, dando tutto, dal lunedì alla domenica. Il mio entourage si è adattato al mio stile di vita, e gliene sono immensamente grato", ha riconosciuto il protagonista del giorno, del weekend e della stagione, che questa domenica ha potuto riscattarsi dalla caduta di sabato, a un giro e mezzo dalla fine, e che, se l'avesse evitata, gli avrebbe permesso di anticipare di un giorno il trionfo.

"L'anno scorso è stato un titolo con molta pressione, ma d'istinto. Quest'anno l'istinto non funzionava, perciò è stato un titolo di adattamento. E si è visto anche oggi, quando ho saputo adattarmi. Ieri non ho saputo adattarmi, e ho sbagliato", ha approfondito il catalano, orgoglioso di aver potuto eguagliare le otto corone nella classe regina di Agostini. "Ora bisogna godersi il momento, ciò che mi ha dato la vita, ciò che è la mia passione. Eguagliare Ago, il più grande per titoli, è un privilegio", ha concluso Marquez.

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