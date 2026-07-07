MotoGP | Marquez: "Le mie vacanze saranno più brevi per cercare di fare un passo avanti"

Marc Marquez continua a cercare di combinare riposo e allenamento, per quanto la sua agenda non sia libera da impegni, come abbiamo potuto vedere lo scorso fine settimana. Dopo alcune settimane impegnative nel Mondiale MotoGP, con vittorie a Balaton Park e Brno dopo il rientro dall'infortunio e un Gran Premio d'Olanda molto più complicato ad Assen, il campione del mondo in carica è stato uno dei protagonisti della consueta festa della Ducati, la World Ducati Week che si celebra a Misano, e che in questo 2026 commemorava il centenario della Casa di Borgo Panigale.

Il pilota spagnolo ha affrontato con calma la "Race of Champions", vinta da Nicolò Bulega, e ha chiuso in dodicesima posizione. Il fatto è che Marquez non vuole, prima di tutto, scossoni o sforzi eccessivi che possano procurargli un nuovo danno fisico, specialmente alla sua malconcia spalla destra.

Inoltre, va sottolineato che, prima della pausa estiva, il #93 dovrà affrontare uno dei suoi appuntamenti preferiti del calendario, nel quale cercherà di proseguire con la sua "Operazione Rimonta", il Gran Premio di Germania su un circuito del Sachsenring in cui ha vinto ben 12 volte. Lo stesso Marc lo aveva già chiarito prima di Assen: considerava la visita alla "Cattedrale" come una delle ultime in cui doveva sopravvivere, per cercare di passare all'attacco da questo fine settimana.

Il pilota di Cervera ha parlato questa domenica ai microfoni di Sky Sport MotoGP, presente a Misano per l'evento, e ha commentato in prima battuta come affronta l'arrivo al Sachsenring.

"L'anno scorso ho vinto, ma ho vinto in molte gare, ne ho vinte sette di fila. Quindi credo che sia un circuito che mi piace, uno che si adatta abbastanza bene al mio stile, e vedremo. Cercheremo di lavorare bene durante il fine settimana e, soprattutto, di lottare per il podio", ha detto mantenendo un profilo piuttosto basso, senza indicare la vittoria come il suo principale obiettivo a priori.

Marc Márquez WDW 2026

Marquez era arrivato a trovarsi a più di 100 punti dalla vetta della classifica generale della MotoGP, prima del GP d'Ungheria, e dopo le continue difficoltà dell'Aprilia e di Marco Bezzecchi arriverà all'appuntamento tedesco a 40 punti dal nuovo leader, Jorge Martin. Interrogato sul suo piano per cercare di lottare per la sua decima corona mondiale, l'ottava nella classe regina, il catalano ha anticipato che le sue vacanze saranno più brevi, per cercare di continuare a migliorare ed arrivare alla seconda parte della stagione più preparato.

"La moto funziona, il team funziona, la mia testa funziona. Dobbiamo lavorare sul mio fisico per cercare di fare un passo avanti quest'estate. Le vacanze saranno più brevi, per cercare di fare un passo avanti e vedere fin dove possiamo arrivare con questo braccio destro", ha concluso il campione del mondo in carica.