MotoGP | Marquez, Le Mans importante per confermare il lavoro dei test

Archiviata anche la seconda gara europea, la MotoGP vola in Francia per l’appuntamento di Le Mans, dove il pilota di casa Fabio Quartararo arriva da leader. Ma gli occhi saranno puntati anche su Marc Marquez, che ha avuto un inizio di stagione particolarmente difficile, ma a Jerez è riuscito a chiudere un fine settimana solido in cui ha lottato anche per il podio.

Il pilota Honda ha dato spettacolo nelle ultime curve, combattendo contro Jack Miller e Aleix Espargaro e dimostrando che il suo stato di forma sta migliorando. Il feeling con la RC213V invece ancora fatica a essere buono e i test di lunedì a Jerez sono stati importanti per tutta la squadra per capire la direzione da prendere in vista delle prossime gare.

I primi frutti del lavoro dei test si potranno vedere già a Le Mans questo fine settimana, dove Marc Marquez arriva in nona posizione, a 45 punti dal leader del campionato Quartararo. La speranza e l’obiettivo di questo weekend è di migliorare e provare a tornare nella lotta per le posizioni di vertice, forte di un Gran Premio di Jerez positivo, così come i test di lunedì sul tracciato andaluso.

“Nel complesso, il weekend di Jerez è stato buono, e ci includiamo anche il test perché siamo stati in grado di capire molte cose. Ora arriviamo in Francia per vedere cosa è possibile fare. La cosa importante è continuare a costruire, continuare a migliorare e a chiudere la il gap dai piloti davanti. A Jerez abbiamo fatto progressi e ora dobbiamo continuare ad andare avanti, soprattutto dopo il test è importante vedere come stanno le cose. Ho avuto alcune buone gare a Le Mans, mentre altre sono state più impegnative, può dipendere molto dalle condizioni, ma sembrano buone per questo fine settimana”.

Anche Pol Espargaro lascia Jerez soddisfatto del lavoro svolto durante i test (è stato il pilota che ha completato il maggior numero di giri) e spera di mettere in pratica sin da subito: “L'anno scorso penso che il fine settimana di Le Mans sia stato uno dei primi in cui abbiamo potuto davvero iniziare a mostrare il nostro potenziale. So quanto sia io che la moto siamo migliorati da allora, quindi non vedo l'ora di tornare e mettere in pratica ciò che abbiamo trovato durante il test. Ho fatto delle buone gare a Le Mans, le condizioni più fresche e gli alti livelli di grip si adattano molto al mio stile di guida. La MotoGP è molto serrata in questo momento, quindi non possiamo fare affidamento sul passato, abbiamo bisogno di lavorare bene fin dall'inizio del weekend, qualificarci bene e lottare duramente durante la gara”.

