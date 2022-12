MotoGP | Márquez: "Lascerò Honda se non avrò modo di vincere"

Carica lettore audio

Il sei volte campione del mondo della MotoGP è stato un pilota Honda per tutta la sua carriera nella classe regina, debuttando con il marchio nel 2013 e centrando l'iride al primo tentativo.

Il binomio Márquez/Honda ha fruttato sei titoli nella classe regina, 59 vittorie in gara, 100 podi in totale e 63 pole.

All'inizio del 2020, il 29enne di Cervera ha firmato un prolungamento di quattro anni con la Casa giapponese fino alla fine del 2024, anche se le ultime tre stagioni sono state tormentate da problemi di infortuni, tra cui la grave frattura del braccio destro subita a Jerez nel 2020, che da allora è stata operata quattro volte.

Anche la competitività della Honda è calata durante i suoi problemi, con il Costruttore nipponico che nel 2022 è rimasta senza vittorie per la seconda volta in tre anni.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Márquez ha detto: "Provo molto rispetto per Honda e sarà sempre così, perché è stato speciale il modo in cui mi hanno trattato nei due anni in cui sono stato infortunato, così come ci siamo parlati e come si sono presi cura di me. E non era una situazione normale".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma siamo alla fine del 2022, il mio obiettivo è solo quello di tornare al vertice con la Honda. Poi, naturalmente, se non potrò farlo, perché sento di non avere gli strumenti necessari, cercherò di trovare il meglio per me. E questo l'ho già detto a loro".

"Il mio obiettivo più grande è vincere i campionati. Quindi, questo è ciò che cercherò di fare in futuro".

Márquez ha aggiunto: "Nei contratti passati, li ho rispettati molto e la Honda ha sempre avuto la prima opzione; non ho parlato con nessuno, solo con loro. Se hai il loro rispetto, loro ti rispetteranno. Se non hai il loro rispetto, loro non lo avranno per te".

"Quindi per il futuro vedremo. Non si sa mai. Come ho detto, la Honda è la Honda, il mio sogno è rimanere qui. Ma il mio sogno più grande è vincere i campionati".