MotoGP | Marquez: "L'aerodinamica non è la strada per lo spettacolo"

Lo sviluppo aerodinamico nella MotoGP ha subito un'accelerazione da quando la Ducati si è presentata alla stagione 2015 montando delle alette sulla sua moto.

Durante i test pre-stagionali in Portogallo dello scorso fine settimana, Aprilia ha presentato un concetto aerodinamico radicale ispirato alla Formula 1 sulla sua RS-GP, che presentava ali sulla forcella anteriore, un profilo sul forcellone ed anche un'ala a T sul codone.

Nella giornata conclusiva, la Yamaha ha presentato una massiccia ala posteriore in stile F1 sulla sua moto, volta a favorire l'inserimento in curva.

La MotoGP ha cercato di contenere le ingenti spese legate allo sviluppo dell'aerodinamica, limitando il numero di carenature consentite a due per stagione e per costruttore.

Ma l'effetto che l'aerodinamica ha avuto sulla sicurezza e l'impatto che ha avuto sullo spettacolo delle corse è stato ripetutamente discusso dai piloti, con Marc Marquez noto per essere contrario a sviluppi come l'aerodinamica ed i dispositivi che regolano l'altezza.

Dopo aver visto ciò che è stato presentato da marchi del calibro di Aprilia e Yamaha in Portogallo, il pilota della Honda ha dichiarato: "Ogni volta diventa sempre più difficile seguire i piloti".

"Con l'aerodinamica cambia molto il bilanciamento della moto, cambia molto il modo di guidare e di fermarsi. E seguire qualcuno ogni volta è sempre più difficile. E a volte è anche peggio in alcune parti della pista".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma come abbiamo visto con l'Aprilia, con la Yamaha... Spero che per il futuro debbano capire quale strada vogliamo percorrere, perché per me, per lo spettacolo, non è la strada migliore".

"Per le prestazioni, stiamo andando più veloce. Ma per lo spettacolo, ritengo che non sia il modo migliore. Ma dobbiamo andare avanti perché è quello che abbiamo ora".

Sebbene KTM non abbia presentato nuovi pacchetti aerodinamici durante i test, quelli che ha utilizzato sono stati sviluppati in collaborazione con il team Red Bull di Formula 1 presso la sua sede di Milton Keynes.

Aleix Espargaro ha detto che l'aerodinamica dell'Aprilia ha creato una quantità "enorme" di deportanza, mentre Quartararo ritiene che l'enorme ala posteriore della Yamaha non offra benefici sostanziali e ha scherzato dicendo che uno dei suoi meccanici sperava che non funzionasse a causa del suo aspetto orribile.